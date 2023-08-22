Не зацикливаться на производстве вакцин – какое поручение дал Президент Минздраву?
Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших – ход уборочной. Воевать в поле – это уже метафора, которая выросла из выступлений нашего Президента и стала стимулом для аграриев и показателем для тех, кто разжигает реальную войну.
Лукашенко поддержал схему развития биотехнологического кластера в Витебской области.
Глава государства в целом поддержал видение руководства области, но попросил в погоне за выгодой не перебарщивать, не дублировать функции уже существующих структур и смотреть чуть шире. Если, например, проще и дешевле проводить испытания, скажем в Минске, то не стоит начинать аналогичную имеющимся площадям стройку в Витебске. В целом требование Президента – руководствоваться интересами страны, прежде чем локальными. Такую позицию поддерживают и в Минздраве.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Было поручение главой государство дано, чтобы мы не зацикливались на вакцине только от ковида, чтобы это было гибкое производство и реагировало на современные вирусные вызовы. Чтобы это было производство, которое лабильно перестраивалось под нужды этого дня. Это может быть вакцина от гриппа, от других инфекций, которые могут нам угрожать. На этом и ставился акцент. Плюс к этому было дано поручение не зацикливаться только на производстве вакцин, а рассмотреть возможности производства на данных площадях других видов лекарственных препаратов. Это было поручение Президента и мы будем его исполнять безусловно.
Многокомпонентным и непростым выдался двухчасовой разговор о развитии Витебского региона. Революционных и громких выводов нет, что в данном случае, не может не радовать. Похоже, самый рискованный и экспериментальный регион страны наконец нащупал свой путь развития. И пусть не так быстро, но идет по нему, разумеется, под очень пристальным взглядом сверху, на исполнительскую дисциплину прежде всего. Такова специфика и проявление заботы, чего уж.
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