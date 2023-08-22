Не зацикливаться на производстве вакцин – какое поручение дал Президент Минздраву?

Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших – ход уборочной. Воевать в поле – это уже метафора, которая выросла из выступлений нашего Президента и стала стимулом для аграриев и показателем для тех, кто разжигает реальную войну. Лукашенко поддержал схему развития биотехнологического кластера в Витебской области.

Глава государства в целом поддержал видение руководства области, но попросил в погоне за выгодой не перебарщивать, не дублировать функции уже существующих структур и смотреть чуть шире. Если, например, проще и дешевле проводить испытания, скажем в Минске, то не стоит начинать аналогичную имеющимся площадям стройку в Витебске. В целом требование Президента – руководствоваться интересами страны, прежде чем локальными. Такую позицию поддерживают и в Минздраве.