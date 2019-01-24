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«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ

24 января 2019 17:54
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Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?

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Девочка:
Здравствуйте, у нас произошло происшествие. Пожар. Адрес: Московский проспект, дом 9. Попал в беду Супермен.

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ-1

Этот «квест» – не страшный, а, скорее, полезный. «Штаб обучения супергероев». Игру, с помощью которой дети учатся, как вести себя при ЧП, создали в Витебске.

Матвей Горлачёв:
Мы искали подсказки, чтобы вызвать группу «М». И понравилось, что мы перевоплощались в разных героев из фантастики.

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ-4

Учёбу по правилам поведения при ЧП для участников квестов хотят ввести в России. С такой инициативой выступило общественное объединение «Офицеры России». Причём, совсем недавно в Москве заявляли о необходимости лицензирования подобного рода бизнеса.

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ-7

Антон Цветков, председатель экспертного совета по безопасности общественной организации «Офицеры России»:
В погоне за клиентами придумываются всё более затейливые сценарии. Даже зачастую опасные. И элементарно человек может пораниться.

Впрочем, это Россия. В Беларуси за годы бурного развития этой индустрии не было ни одного экстраординарного случая на квестах. По крайней мере, это не доходило до СМИ. Частная инициатива работает. Только почему-то – вновь и вновь глядя на кадры с места трагедии в Польше, от которых стынет кровь, невольно задаёшься вопросом: доверяй, но проверяй?

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ-10

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ-12

Власти Польши после трагедии проверили 178 квест-комнат по всей стране. Выяснилось: 129 из них не соответствуют правилам пожарной безопасности.

# Несчастный случай # общество # Матеуш Моравецкий # Роман Стефаненко # Илья Латышев # Максим Лашкевич # Николай Лешко

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