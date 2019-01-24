«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ

Матвей Горлачёв: Мы искали подсказки, чтобы вызвать группу «М». И понравилось, что мы перевоплощались в разных героев из фантастики.

Этот «квест» – не страшный, а, скорее, полезный. «Штаб обучения супергероев». Игру, с помощью которой дети учатся, как вести себя при ЧП, создали в Витебске.

Учёбу по правилам поведения при ЧП для участников квестов хотят ввести в России. С такой инициативой выступило общественное объединение «Офицеры России». Причём, совсем недавно в Москве заявляли о необходимости лицензирования подобного рода бизнеса.

Антон Цветков, председатель экспертного совета по безопасности общественной организации «Офицеры России»:

В погоне за клиентами придумываются всё более затейливые сценарии. Даже зачастую опасные. И элементарно человек может пораниться.

Впрочем, это Россия. В Беларуси за годы бурного развития этой индустрии не было ни одного экстраординарного случая на квестах. По крайней мере, это не доходило до СМИ. Частная инициатива работает. Только почему-то – вновь и вновь глядя на кадры с места трагедии в Польше, от которых стынет кровь, невольно задаёшься вопросом: доверяй, но проверяй?