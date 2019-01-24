«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ

Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?
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Девочка:
Здравствуйте, у нас произошло происшествие. Пожар. Адрес: Московский проспект, дом 9. Попал в беду Супермен.