«Начнётся шумиха в СМИ, что нет стандартов безопасности, и всех могут прикрыть»: как журналист СТВ владельцев квест-комнат перепугал

У Романа за плечами – сотни пройденных квестов. Парень говорит: «эскейп-румы» (то есть, именно такой тип комнат, где случилась польская трагедия) в Беларуси сейчас на пике популярности. При этом, уровень безопасности в них, на его взгляд, исключает подобные случаи, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Роман Стефаненко:

Мне сложно представить такую ситуацию в Беларуси, где это могло бы случиться. Чтобы всего лишь один человек следил за игрой, сидел и больше никого не было вокруг. И что там делали газовые баллоны? Надо понимать, что квест – это довольно дорогое удовольствие, даже как бизнес. Построить эти комнаты – это десятки тысяч долларов стоит. Соответственно, люди очень забоятся о том, чтобы игра проходила качественно, о репутации и безопасности тоже. Мы задумались: так ли это? Действительно ли подобные заведения в Беларуси – безопасны? Кто их держит? Гугл по запросу «квесты» выдаёт десятки предложений.

Что называется, на любой вкус и, естественно, кошелёк. Звоним, представившись журналистами СТВ, по одному из номеров. Запись телефонного разговора:

- Было бы здорово, если бы вы могли нас пригласить в гости, подснять квест, поговорить с сотрудниками. - Знаете, наверное, мы не хотим принимать в этом участия… - Почему? - Ну, потому что нехороший инфоповод был. - А если просто по телефону расскажите нам, какие у вас меры безопасности противопожарной в помещении квеста?

- Ну, смотрите, допустим мы снимаем помещение у частного лица. У частного лица есть своя система охраны. Системы охраны работает 24 часа в сутки. Если какой-то из пожарных извещателей срабатывает (допустим, у нас был ремонт: пожарные извещатели работают от пыли, бывает), к нам сразу приходили и спрашивали, что не так происходит. За этим хорошо идёт контроль. Найти владельца «эскейп-рума», готового пообщаться с журналистами на камеру, оказалось… квестом. Честно сказать, неожиданным. Мы таких нашли. Но об этом чуть позже. В процессе поисков выяснилась ещё одна деталь.