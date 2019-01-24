«Никаких особых требований нет». Как и кто проверяет квест-комнаты в Беларуси

Официально открыть «квест» может любое юридическое лицо (по закону, подобная деятельность не лицензируется и не сертифицируется). Но с персональной ответственностью. В том числе за безопасность людей, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Впрочем, проверить исполнение этих документов тяжело. МЧС, согласно Декрету Президента №7, не имеет такого права вне плана или без жалобы. Причём, обязательно не анонимной.

Максим Лашкевич, юрист: Никаких особых требований, например, ты должен сделать что-то и только после этого можешь открыться – нет. В любом случае, есть ряд технических нормативно-правовых актов, которые регламентируют требования к помещению с нахождением людей.

Впрочем, если квест-комната расположена на объекте с массовым пребыванием людей, например, в торговом центре, возможностей для контроля куда больше.

Запись телефонного разговора:

У нас идут игры и интервал между играми настолько маленький, что там большая суета, суматоха. Команды платят деньги, и если мы будем вмешиваться в процесс игры или ходить в то время, когда они готовятся к игре – это будет вызывать определённое недовольство, потом клиенты могут написать отзыв.