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«Никаких особых требований нет». Как и кто проверяет квест-комнаты в Беларуси

24 января 2019 17:54
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Официально открыть «квест» может любое юридическое лицо (по закону, подобная деятельность не лицензируется и не сертифицируется). Но с персональной ответственностью. В том числе за безопасность людей, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Никаких особых требований нет». Как и кто проверяет квест-комнаты в Беларуси-1

Максим Лашкевич, юрист:
Никаких особых требований, например, ты должен сделать что-то и только после этого можешь открыться – нет. В любом случае, есть ряд технических нормативно-правовых актов, которые регламентируют требования к помещению с нахождением людей.

Впрочем, проверить исполнение этих документов тяжело. МЧС, согласно Декрету Президента №7, не имеет такого права вне плана или без жалобы. Причём, обязательно не анонимной.

«Никаких особых требований нет». Как и кто проверяет квест-комнаты в Беларуси-4

Впрочем, если квест-комната расположена на объекте с массовым пребыванием людей, например, в торговом центре, возможностей для контроля куда больше.

Запись телефонного разговора:
У нас идут игры и интервал между играми настолько маленький, что там большая суета, суматоха. Команды платят деньги, и если мы будем вмешиваться в процесс игры или ходить в то время, когда они готовятся к игре – это будет вызывать определённое недовольство, потом клиенты могут написать отзыв.  

«Никаких особых требований нет». Как и кто проверяет квест-комнаты в Беларуси-7

Это отрывок телефонного разговора с владельцем квеста. От интервью не отказывается. Но при условии: оно состоится не раньше, чем через несколько недель. Дескать, за это время бизнесмен подготовит комнату к визиту журналистов, как следует.

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ

# Несчастный случай # общество # Максим Лашкевич

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