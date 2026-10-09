Новости по тегу #Несчастный случай

Трагедия произошла на предприятии по производству вентиляционного оборудования.
Постановление Совмина расширяет круг лиц, которые получают защиту, и уточняет перечень происшествий, подлежащих обязательному расследованию.
49 человек были госпитализированы, 13 из них – в тяжелом состоянии и переведены в столичную провинцию Гаутенг.
Воздушное судно упало в безлюдной местности, весь погиб экипаж. Полет выполнялся без боеприпасов.
Кроме этого, 15 человек получили ранения разной степени тяжести.
Ранее сообщалось о 15 пропавших без вести. Спасательные работы приостановлены с наступлением темноты.
Значительного результата удалось достичь благодаря слаженным действиям ОСВОДа с МЧС, МВД и исполкомами.
Инцидент произошел ночью, когда группа туристов, сплавлявшихся по реке, обнаружили пострадавших.
Двадцать три человека пострадали. На место прибыли сотрудники правопорядка и медики, начато расследование.
Трагедия произошла 28 июля на высотах около 5 700 метров. Из-за тяжелых условий спасательная операция, начавшаяся 29 июля, была закончена только утром 30-го, когда специалисты добрались до места, но не могли подойти из-за риска повторного камнепада.
Следователи уточняют обстоятельства трагедии, делая акцент на факторах, повлиявших на ее исход.
Пока личность погибшего не установлена – неизвестно, был ли он работником аэропорта или пассажиром.
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