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Новости по тегу #Несчастный случай

Под Брестом 17-летнего рабочего насмерть затянуло в вентиляционную установку
09 октября 2026 14:10

Под Брестом 17-летнего рабочего насмерть затянуло в вентиляционную установку

В Беларуси изменятся правила расследования несчастных случаев на производстве
17 февраля 2026 06:34

В Беларуси изменятся правила расследования несчастных случаев на производстве

Двое погибли. В ЮАР молния ударила в участников фестиваля
05 января 2026 07:59

Двое погибли. В ЮАР молния ударила в участников фестиваля

Экипаж погиб. В Карелии разбился самолет Су-30
14 ноября 2025 10:33

Экипаж погиб. В Карелии разбился самолет Су-30

3 человека погибли. Мощные волны обрушились на побережье Испании
10 ноября 2025 08:40

3 человека погибли. Мощные волны обрушились на побережье Испании

В Непале семь человек погибли и четверо пропали без вести при сходе лавины
04 ноября 2025 08:34

В Непале семь человек погибли и четверо пропали без вести при сходе лавины

В Беларуси на 35 % снизилось количество несчастных случаев на воде
24 октября 2025 08:09

В Беларуси на 35 % снизилось количество несчастных случаев на воде

В Бурятии погибли туристка из Беларуси, еще одного белоруса унесла река
07 августа 2025 07:53

В Бурятии погибли туристка из Беларуси, еще одного белоруса унесла река

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион «360 градусов» в парке развлечений
31 июля 2025 10:55

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион «360 градусов» в парке развлечений

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах из-за камнепада
30 июля 2025 14:26

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах из-за камнепада

СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды
10 июля 2025 07:58

СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды

Мужчину затянуло в двигатель самолета в итальянском аэропорту
08 июля 2025 14:38

Мужчину затянуло в двигатель самолета в итальянском аэропорту