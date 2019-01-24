«Белавиа» проводит однодневную акцию

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик предлагает потенциальным пассажирам новые возможности экономить на билетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список направлений, на которые распространяются экспериментальные тарифы, пополнили Амстердам, Краснодар, Стокгольм и Тель-Авив.

На сайте компании билеты в эти города можно купить за 10 евро плюс таксы и сборы. Правда, акция действует до полуночи, а количество мест ограничено.