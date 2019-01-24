Прямой эфир

«Белавиа» проводит однодневную акцию

24 января 2019 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик предлагает потенциальным пассажирам новые возможности экономить на билетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» проводит однодневную акцию-1

Список направлений, на которые распространяются экспериментальные тарифы, пополнили Амстердам, Краснодар, Стокгольм и Тель-Авив.

На сайте компании билеты в эти города можно купить за 10 евро плюс таксы и сборы. Правда, акция действует до полуночи, а количество мест ограничено.

Больше новостей экономики за 24 января здесь

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Михаил Турецкий часто вспоминает в интервью, что его отец нашёл жену в Пуховичах»
24 января 2019 16:20

«Михаил Турецкий часто вспоминает в интервью, что его отец нашёл жену в Пуховичах»

Таможенные пошлины и распределение ввозных пошлин. Состоялась встреча Президента Беларуси и председателя ГТК
24 января 2019 15:21

Таможенные пошлины и распределение ввозных пошлин. Состоялась встреча Президента Беларуси и председателя ГТК

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР
24 января 2019 13:17

«Опыт любого государства очень интересный». Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР