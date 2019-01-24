«Нам могут врезать»: актёры квест-комнаты о своей работе

Журналисты программы «Специальный репортаж» съездили на завод, где находится «эскейп-рум». Приехали к началу вечернего сеанса игры. На работу как раз спешат актёры, задействованные в пугающем представлении.

Юлия Савчик:

Очень круто, очень много эмоций от этого получаю. Люди пищат, кричат, от этого весело. Бывают такие моменты, когда я прячусь и сижу одна в полной темноте. Но мне не страшно.

Нам могут врезать. Реакция людей такая. Так как мы в полной темноте работаем, можем обо что-то удариться.

Бывает, что ребята и в обмороки падают от страха. Пытаются спрыгнуть со второго этажа на первый.

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ