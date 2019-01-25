Владелец минской квест-комнаты: «Если что-то экстраординарное происходит, мы можем вмешаться в процесс игры»
Новости Беларуси. Насколько безопасны квест-комнаты в Беларуси, разбирались в программе «Специальный репортаж».
Запись телефонного разговора:
У нас идут игры и интервал между играми настолько маленький, что там большая суета, суматоха.
Команды платят деньги, и если мы будем вмешиваться в процесс игры или ходить в то время, когда они готовятся к игре – это будет вызывать определённое недовольство, потом клиенты могут написать отзыв.
Это отрывок телефонного разговора с владельцем квеста. От интервью не отказывается. Но при условии: оно состоится не раньше, чем через несколько недель. Дескать, за это время бизнесмен подготовит комнату к визиту журналистов, как следует.
Мы решаем действовать на опережение. И приезжаем к проходной завода, где находится «эскейп-рум».
Диалог вахтёра и корреспондента:
- Некоторые, испугавшись, не досматривают. Минут через 10 уходят. Есть и такие.
- Вы пошли бы? Не боитесь?
- Не пойду, потому что слишком запоминаю глазами всё. Меня удивляет, что они умеют подстроиться к разным людям, разной комплекции, разного возраста.
Приехали к началу вечернего сеанса игры. На работу как раз спешат актёры, задействованные в пугающем представлении.
«Нам могут врезать»: актёры квест-комнаты о своей работе
А вот руководство завода, которое мы оповестили о нашем визите, журналистам входить не запрещает. И поясняет: площади предприятия арендуют 43 компании. Это – один из источников его дохода. И в их интересах – в разных смыслах – не прогореть.
Николай Лешко, заместитель директора завода:
При заключении договора на аренду тех или иных площадей, мы всегда оговариваем и в договоре, что директор того предприятия, который берёт площади в аренду, он персонально обустраивает помещение с учётом обеспечения безопасности нахождения там людей. Поэтому вдвойне: и мы отвечаем, и директор того предприятия, который арендует у нас площади.
Помещение под «квест» арендуют здесь год. За это время ни одного вопроса к нему не возникло. Бизнес работает, принося выгоду всем. Правда, основной поток клиентов в «эскейп-рум» приходится на вечер и выходные. Когда на заводе находится разве что вахтёр.
Узнав, что СТВ на завод всё же приехало, сюда же прибыл и хозяин «квеста». Согласившись дать интервью. Никита уверяет: есть конкретные алгоритмы: как в случае ЧП должны действовать сотрудники в комнате.
Никита, владелец квест-комнаты:
Пойдёмте за мной. У нас установлено большое количество камер. В каждом помещении есть одна или несколько. Если что-то экстраординарное происходит на квесте, то мы можем, в принципе, вмешаться в процесс игры. Либо, вообще, её остановить.
Жанр этого «квеста» – хорор-перфоманс. Его сценарий – авторский. Как и весь реквизит актёров. Это делает развлечение непохожим на другие. Причём, со временем, антураж, детали и система безопасности – обновляются.
Никита, владелец квест-комнаты:
Если раньше квесты использовали обычные замки, то мы, по крайней мере, перешли на то, что двери все оборудованы электромагнитными замками и пружинами. В процессе игры дверь закрыта и держится за счёт магнита.
В случае возникновения какого-то форс-мажора, администратор быстро нажимает на кнопку и магнит перестаёт работать. И за счёт пружины дверь открывается.
Никогда не топились газовыми баллонами, всё исключительно на электричестве. Это дорого – отапливаться электричеством, но другого выбора нет.
«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ