Владелец минской квест-комнаты: «Если что-то экстраординарное происходит, мы можем вмешаться в процесс игры»

Команды платят деньги, и если мы будем вмешиваться в процесс игры или ходить в то время, когда они готовятся к игре – это будет вызывать определённое недовольство, потом клиенты могут написать отзыв.

Запись телефонного разговора: У нас идут игры и интервал между играми настолько маленький, что там большая суета, суматоха.

Это отрывок телефонного разговора с владельцем квеста. От интервью не отказывается. Но при условии: оно состоится не раньше, чем через несколько недель. Дескать, за это время бизнесмен подготовит комнату к визиту журналистов, как следует.

Мы решаем действовать на опережение. И приезжаем к проходной завода, где находится «эскейп-рум».

Диалог вахтёра и корреспондента:

- Некоторые, испугавшись, не досматривают. Минут через 10 уходят. Есть и такие.

- Вы пошли бы? Не боитесь?

- Не пойду, потому что слишком запоминаю глазами всё. Меня удивляет, что они умеют подстроиться к разным людям, разной комплекции, разного возраста.

Приехали к началу вечернего сеанса игры. На работу как раз спешат актёры, задействованные в пугающем представлении.

«Нам могут врезать»: актёры квест-комнаты о своей работе

А вот руководство завода, которое мы оповестили о нашем визите, журналистам входить не запрещает. И поясняет: площади предприятия арендуют 43 компании. Это – один из источников его дохода. И в их интересах – в разных смыслах – не прогореть.