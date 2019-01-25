«Люди с закрытыми помещениями остаться физически не могут». Как следят за безопасностью в квест-комнатах

Хозяин этой квест-комнаты – единственный, кто сразу и открыто согласился общаться с журналистами программы «Специальный репортаж» . Хорор с мистическим названием «Забвение» находится в центре Минска. Нас встречает Илья. Парень показывает: отсюда следят за игрой, которая происходит в соседней комнате.

Он видит, когда они меньше всего готовы, чтобы испугаться, когда они больше всего расслаблены.

Оператор сидит за пультом, каждую секунду управляет игрой. Он не жуёт что-то, не смотрит фильм, пока они играют. Он под них подстраивается.

Илья Латышев, владелец квест-комнаты: У нас полностью ручное управление. Здесь более 100 кнопок. Пять систем звуковых.

Чтобы не раскрывать карты. Здесь пугать людей призвана, среди прочего, сажа на стенах и обгоревшие доски на потолке.

Илья Латышев:

У нас в каждой комнате есть пожарный извещатель. У нас в каждой комнате есть из труб такие штуки, где капсула при 75 градусах лопается – и вода во все стороны. У нас все механизмы работают на открытие, то есть, если на них электричество с управления подаётся, они закрыты или открыты.

Но если управления нет или какая-то авария, всё автоматически открывается. Поэтому люди с закрытыми помещениями остаться физически не могут.

За всех, конечно, ручаться не могу, но в тех квестах, где играл я, там везде всё хорошо. Там с пожарной безопасностью никто не шутит, потому что это вещи серьёзные.

Квест-комната существует здесь около двух лет. И всё это время пользуется популярностью. Сюда ходят, чтобы развлечься – коллеги на тимбилдинг, друзья на «поиграть», влюблённые пары на свидание.