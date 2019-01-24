Стафф покусал ребёнка в Гродно. Понять и простить или усыпить? Мнения мамы, хозяйки и кинолога

Новости Беларуси. В Гродно не утихает резонанс после новости, о том, что стаффордширский терьер покусал семилетнего ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчик постепенно идёт на поправку, после стресса с ним работают психологи, ведь ребёнок боится выходить на улицу. А вот собака продолжает жить с ним в одном подъезде, что будоражит не только родителей, но и местных жителей. Соседи начали собирать подписи против опасного животного. Хозяева же категорически против усыпления. Казнить нельзя помиловать – где в этой фразе поставить запятую, разбиралась Галина Буро.

Галина Буро, СТВ:

Ребёнок возвращался из школы и не дошёл до подъезда буквально пару метров. Вот здесь встретил своего друга-третьеклассника, который выгуливал на поводке, но без намордника стаффордширского терьера. Как дальше развивались события, возможно, прояснит запись с камеры видеонаблюдения, её уже передали в милицию. Известно лишь, что мальчику наложили 10 швов, один из укусов пришёлся в область глаза, насколько это отразится на зрении, покажет время.

Пока милиция проводит проверку, родители написали заявление в прокуратуру. Мама с нами согласилась поговорить лишь по телефону, ведь в соцсетях на неё посыпались угрозы от любителей собак.

Наталья, житель Гродно:

После укуса собаки болят ему глазки, болят ему раны, плохо спит, плохо себя чувствует. Ребёнок абсолютно поменялся. Конечно, для него, это травма психологическая. Взрослый человек такое не каждый легко перенесёт, а это ребёнок. Конечно, я буду всячески его защищать, справедливости хочу. Чтобы хозяева понесли ответственность за своё животное, за свою собаку, которая покалечила лицо моему ребёнку.

После инцидента местные жители стали замечать, что собака по-прежнему в их доме, и такое соседство их возмутило. Со словами: опасное животное надо изолировать от общества – начали сбор подписей.

Конечно, усыпить. Это второй случай, она даже на сына этих хозяев набрасывалась. Ну так о чём тут вообще думать?!

Мне кажется, собака здесь абсолютно не причём. Это как следствие воспитания. И всё. Хотелось бы, конечно, чтоб её забрали, потому что у нас всё-таки тут ходят дети.

Как видят ситуацию владельцы собаки – информация из первых уст. Гостей здесь встречают громко. Дверь открыла жена хозяина – Вероника. А вот и тот самый семимесячный пёс Джексон. Женщина рассказывает: собаку им временно запретили выводить на улицу.

То, что он играл и гладил собаку – это видно на камерах. Что там произошло – не знаю, может, он в лицо стал лезть. Но собака на что-то отреагировала.

-Что планируете делать дальше?

-Будет видно после суда. Но от собаки просто так я избавляться тоже не собираюсь.

Американский стаффордширский терьер в Беларуси занесён в список потенциально опасных пород. Такая собака должна пройти обязательный кинологический курс. По словам владельцев – они узнали об этом только сейчас.

Анжелика Сиднева руководит Гродненским областным кинологическим центром, и уже больше 20 лет дрессирует различных собак. Убеждена на личном опыте – люди, когда заводят питомца, не учитывают характеристики породы, из-за чего потом страдают.