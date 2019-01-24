Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?

Жители Польши:
Я пришёл сюда, чтобы разделить скорбь с моими соседями. Это ужасная трагедия.
Я в шоке. Не могу даже представить, что бы было, случись это с моими дочерьми.
Жители Польши:
Я пришёл сюда, чтобы разделить скорбь с моими соседями. Это ужасная трагедия.
Я в шоке. Не могу даже представить, что бы было, случись это с моими дочерьми.
Боль, слёзы и отрицание. Кажется, этот город (как и вся Европа) до сих пор от них не оправился. Здесь – в Кошалине – погибли пять только начинавших жить 15-летних девочек.
Юлия, Гося, Каролина, Виктория и Амелия – одноклассницы. Подруги пришли поиграть в квест, чтобы отметить день рождения одной из них. Только не предвещавшее беды развлечение обернулось смертью.
Матеуш Моравецки, премьер-министр Польши:
Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Нам нужно время, чтобы выяснить причины произошедшего и принять все меры для предотвращения подобного в будущем.
По заключению экспертов, в квест-комнате, из которой девочкам, по условиям игры, нужно было выбраться, решив головоломки, начался пожар.
Наиболее вероятная причина: утечка газа. Следователи заявят: система отопления в помещениях оказалась неисправна. А путей эвакуации – не было.
Роман Стефаненко:
Там 100 тысяч населения живет. И это не самый крупный город. Это, скорее всего, просто некачественный квест.
У Романа за плечами – сотни пройденных квестов.
Парень говорит: «эскейп-румы» (то есть, именно такой тип комнат, где случилась польская трагедия) в Беларуси сейчас на пике популярности.
При этом, уровень безопасности в них, на его взгляд, исключает подобные случаи.
Роман Стефаненко:
Мне сложно представить такую ситуацию в Беларуси, где это могло бы случиться.
Чтобы всего лишь один человек следил за игрой, сидел и больше никого не было вокруг. И что там делали газовые баллоны?
Надо понимать, что квест – это довольно дорогое удовольствие, даже как бизнес. Построить эти комнаты – это десятки тысяч долларов стоит. Соответственно, люди очень забоятся о том, чтобы игра проходила качественно, о репутации и безопасности тоже.