Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?

Жители Польши:

Я пришёл сюда, чтобы разделить скорбь с моими соседями. Это ужасная трагедия. Я в шоке. Не могу даже представить, что бы было, случись это с моими дочерьми.

Боль, слёзы и отрицание. Кажется, этот город (как и вся Европа) до сих пор от них не оправился. Здесь – в Кошалине – погибли пять только начинавших жить 15-летних девочек. Юлия, Гося, Каролина, Виктория и Амелия – одноклассницы. Подруги пришли поиграть в квест, чтобы отметить день рождения одной из них. Только не предвещавшее беды развлечение обернулось смертью.

Матеуш Моравецки, премьер-министр Польши:

Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Нам нужно время, чтобы выяснить причины произошедшего и принять все меры для предотвращения подобного в будущем. По заключению экспертов, в квест-комнате, из которой девочкам, по условиям игры, нужно было выбраться, решив головоломки, начался пожар.

Наиболее вероятная причина: утечка газа. Следователи заявят: система отопления в помещениях оказалась неисправна. А путей эвакуации – не было. Роман Стефаненко:

Там 100 тысяч населения живет. И это не самый крупный город. Это, скорее всего, просто некачественный квест. У Романа за плечами – сотни пройденных квестов. Парень говорит: «эскейп-румы» (то есть, именно такой тип комнат, где случилась польская трагедия) в Беларуси сейчас на пике популярности. При этом, уровень безопасности в них, на его взгляд, исключает подобные случаи.