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Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?

24 января 2019 17:54
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Жители Польши:
Я пришёл сюда, чтобы разделить скорбь с моими соседями. Это ужасная трагедия.

Я в шоке. Не могу даже представить, что бы было, случись это с моими дочерьми.

Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?-1

Боль, слёзы и отрицание. Кажется, этот город  (как и вся Европа) до сих пор от них не оправился. Здесь – в Кошалине – погибли пять только начинавших жить 15-летних девочек.

Юлия, Гося, Каролина, Виктория и Амелия – одноклассницы. Подруги пришли поиграть в квест, чтобы отметить день рождения одной из них. Только не предвещавшее беды развлечение обернулось смертью.

Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?-4

Матеуш Моравецки, премьер-министр Польши:
Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Нам нужно время, чтобы выяснить причины произошедшего и принять все меры для предотвращения подобного в будущем.

По заключению экспертов, в квест-комнате, из которой девочкам, по условиям игры, нужно было выбраться, решив головоломки, начался пожар.

Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?-7

Наиболее вероятная причина: утечка газа. Следователи заявят: система отопления в помещениях оказалась неисправна. А путей эвакуации – не было.

Роман Стефаненко:
Там 100 тысяч населения живет. И это не самый крупный город. Это, скорее всего, просто некачественный квест.

У Романа за плечами – сотни пройденных квестов.

Парень говорит: «эскейп-румы» (то есть, именно такой тип комнат, где случилась польская трагедия) в Беларуси сейчас на пике популярности.

При этом, уровень безопасности в них, на его взгляд, исключает подобные случаи.

Может ли в Беларуси повториться польская трагедия, когда девочки погибли при прохождении квеста?-10

Роман Стефаненко:
Мне сложно представить такую ситуацию в Беларуси, где это могло бы случиться.

Чтобы всего лишь один человек следил за игрой, сидел и больше никого не было вокруг. И что там делали газовые баллоны?

Надо понимать, что квест – это довольно дорогое удовольствие, даже как бизнес. Построить эти комнаты – это десятки тысяч долларов стоит. Соответственно, люди очень забоятся о том, чтобы игра проходила качественно, о репутации и безопасности тоже.

«Квесты: проверка на прочность». Специальный репортаж СТВ

# Несчастный случай # общество # Матеуш Моравецкий # Роман Стефаненко

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