Роман Головченко о жёстком регулировании цен: «Смотрим на целесообразность его продления либо прекращения»

Новости Беларуси. Правительство изучает вопрос о целесообразности жесткого ценового регулирования. Об этом заявил премьер-министр во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко посетил предприятия пищевой промышленности и на практике ознакомился, как работают предприятия разных форм собственности: частной и государственной. Это пример хороших инвестиционных проектов, которые реализуются, в том числе при поддержке государства. На предприятиях достаточно запасов мясной продукции, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. Наращивается и экспорт.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сейчас мировой рынок продовольствия вообще переживает бум, цена растет практически на все виды: на зерновые, масло, мясо. Но, понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, для того чтобы этот, так скажем, инфляционный шок не переносился в полной мере на наше население. Поэтому введено достаточно жесткое ценовое регулирование, оно себя оправдало. Мы, конечно, смотрим на целесообразность его продления либо прекращения.