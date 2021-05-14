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Роман Головченко о жёстком регулировании цен: «Смотрим на целесообразность его продления либо прекращения»

14 мая 2021 17:56
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Новости Беларуси. Правительство изучает вопрос о целесообразности жесткого ценового регулирования. Об этом заявил премьер-министр во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко о жёстком регулировании цен: «Смотрим на целесообразность его продления либо прекращения»-1

Роман Головченко посетил предприятия пищевой промышленности и на практике ознакомился, как работают предприятия разных форм собственности: частной и государственной. Это пример хороших инвестиционных проектов, которые реализуются, в том числе при поддержке государства. На предприятиях достаточно запасов мясной продукции, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. Наращивается и экспорт.

Роман Головченко о жёстком регулировании цен: «Смотрим на целесообразность его продления либо прекращения»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сейчас мировой рынок продовольствия вообще переживает бум, цена растет практически на все виды: на зерновые, масло, мясо. Но, понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, для того чтобы этот, так скажем, инфляционный шок не переносился в полной мере на наше население. Поэтому введено достаточно жесткое ценовое регулирование, оно себя оправдало. Мы, конечно, смотрим на целесообразность его продления либо прекращения.

Роман Головченко о жёстком регулировании цен: «Смотрим на целесообразность его продления либо прекращения»-7

Напомним, ранее правительство приняло постановление, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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