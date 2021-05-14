Роман Головченко о жёстком регулировании цен: «Смотрим на целесообразность его продления либо прекращения»

Новости Беларуси. Правительство изучает вопрос о целесообразности жесткого ценового регулирования. Об этом заявил премьер-министр во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правительство изучает вопрос о целесообразности жесткого ценового регулирования. Об этом заявил премьер-министр во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко посетил предприятия пищевой промышленности и на практике ознакомился, как работают предприятия разных форм собственности: частной и государственной. Это пример хороших инвестиционных проектов, которые реализуются, в том числе при поддержке государства. На предприятиях достаточно запасов мясной продукции, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. Наращивается и экспорт.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сейчас мировой рынок продовольствия вообще переживает бум, цена растет практически на все виды: на зерновые, масло, мясо. Но, понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, для того чтобы этот, так скажем, инфляционный шок не переносился в полной мере на наше население. Поэтому введено достаточно жесткое ценовое регулирование, оно себя оправдало. Мы, конечно, смотрим на целесообразность его продления либо прекращения.
Напомним, ранее правительство приняло постановление, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости.