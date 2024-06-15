Куда Президент послал назначенцев и что ждёт взяточников? От уборочной до электоральной кампании – Пустовой

Авторская журналистика на СТВ. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Авторская журналистика на СТВ. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Откровенность – черта Лукашенко, человека. Откровенность – политический стиль Лукашенко. Был, есть и будет. В стране стартовала новая электоральная кампания. Президент снова отказался от политтехнологий, а ведет откровенный диалог с белорусами. Просто выполняет свою миссию. Как всегда.
О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Началось. Беларусь стартовала в финале электорального цикла. Выборы Президента. Мы не только слышали, мы теперь с этим столкнулись: выборы – почитай сакральное действо демократии превращают в триггер для уничтожения государств. В год 80-летнего юбилея освобождения нашей страны от нацистов везде звучит тема операции «Багратион». Задача Белорусской стратегической операции была сгладить белорусский балкон, выступ. Сейчас, как и тогда, наша страна – сверхважная цель, теперь, правда, и геополитики, и главного удара. Сместить наш вектор не получалось начиная с 1994 года, но от этой затеи не отказались и сейчас. Да, что называется, источники финансирования подрезали, деструктивные точки «мягкой» силы повскрывали. Но борьба за умы и сердца продолжается.
Ни один из мировых центров сил не откажется от идей доминирования в Балто-Черноморском бассейне. Это не только географический перекресток (так было всегда), мы стали нервом мировоззренческой, цивилизационной борьбы. И причина не в том, что мы, мол, хотим быть мировыми диктаторами ориентиров. Мы просто и скромно хотим жить нормально и традиционно: создавать семьи, помнить победы своих предков, уважать седины, рожать детей, давать людям одинаковые возможности. А теперь это поставлено под сомнение и вне закона на Западе. И Беларусь выступает форпостом, коллективной Брестской крепостью авраамического и привычного мира. Поэтому от нас не отстанут.
Многие, конечно, разобрались. Даже те, кто голосовал против Лукашенко. Но каждый момент, каждое событие будут стараться преобразовать в триггер недовольства. Хотя какие «черные лебеди», у нас только журавли на Полесье летят.
Подробности в нашем сюжете.
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