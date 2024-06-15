Куда Президент послал назначенцев и что ждёт взяточников? От уборочной до электоральной кампании – Пустовой

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Откровенность – черта Лукашенко, человека. Откровенность – политический стиль Лукашенко. Был, есть и будет. В стране стартовала новая электоральная кампания. Президент снова отказался от политтехнологий, а ведет откровенный диалог с белорусами. Просто выполняет свою миссию. Как всегда.

О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Началось. Беларусь стартовала в финале электорального цикла. Выборы Президента. Мы не только слышали, мы теперь с этим столкнулись: выборы – почитай сакральное действо демократии превращают в триггер для уничтожения государств. В год 80-летнего юбилея освобождения нашей страны от нацистов везде звучит тема операции «Багратион». Задача Белорусской стратегической операции была сгладить белорусский балкон, выступ. Сейчас, как и тогда, наша страна – сверхважная цель, теперь, правда, и геополитики, и главного удара. Сместить наш вектор не получалось начиная с 1994 года, но от этой затеи не отказались и сейчас. Да, что называется, источники финансирования подрезали, деструктивные точки «мягкой» силы повскрывали. Но борьба за умы и сердца продолжается.