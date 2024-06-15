В Специализированном лицее МВД состоялся торжественный ритуал выпуска учащихся

Незабываемым праздник стал и для выпускников Специализированного лицея МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Незабываемым праздник стал и для выпускников Специализированного лицея МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественной обстановке вчерашним 11-классникам вручили аттестаты об общем среднем образовании. Волнительным моментом стала церемония прощания со знаменем лицея, после чего ребята в последний раз прошли торжественным маршем по плацу учреждения образования, которое дало им путевку во взрослую жизнь. К слову, большинство выпускников планируют сохранить верность профессии и связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД.
Андрей Зыбко, выпускник Специализированного лицея МВД Беларуси:
Пять лет в лицее пролетели как один день. В лицее я нашел настоящих друзей. Благодарен также всем учителям и курсовым офицерам, которые внесли большой клад в наше воспитание.
Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
С удовольствием хочу, конечно же, поздравить всех. Прежде всего, конечно же, родителей. Поздравляю преподавателей и тех курсовых, кто отдавал часть себя и воспитывал этих ребят. Хочу, конечно же, поздравить и выпускников. У них все впереди. У них начинается непростая, но очень интересная жизненная дорога. Их характер, их возможности и целеустремленность позволят им пройти дальше.
По сложившейся в учебном заведении традиции ребята высадили дерево на «Аллее выпускников» и получили благословение от представителя православной церкви.