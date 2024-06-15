В Специализированном лицее МВД состоялся торжественный ритуал выпуска учащихся

В торжественной обстановке вчерашним 11-классникам вручили аттестаты об общем среднем образовании. Волнительным моментом стала церемония прощания со знаменем лицея, после чего ребята в последний раз прошли торжественным маршем по плацу учреждения образования, которое дало им путевку во взрослую жизнь. К слову, большинство выпускников планируют сохранить верность профессии и связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД.

Андрей Зыбко, выпускник Специализированного лицея МВД Беларуси:

Пять лет в лицее пролетели как один день. В лицее я нашел настоящих друзей. Благодарен также всем учителям и курсовым офицерам, которые внесли большой клад в наше воспитание.