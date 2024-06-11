В нынешнюю эпоху геополитической турбулентности электоральные кампании превращают в поле битвы по свержению лидеров с суверенной позицией. Деструктивные силы очень активно работают с общественным мнением, используя технологии эмоционального влияния. Среди новых, законодательно закрепленных функций ЦИК, правовое просвещение граждан. Сегодня главе государства показали изданные книги, в том числе и для детей, в которых в доступной форме рассказывается про основы Конституции и о выборах. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Карпенко рассказал о процессе подготовки к президентским выборам и возможном увеличении числа международных наблюдателей.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы продолжаем работать с тем активом, который потенциально организует выборы (а в единый день голосования их было больше 66 тыс. человек в составе всех комиссий, без наблюдателей, агитаторов, активистов и так далее). Мы проведем ряд семинаров. Мы уже провели ряд таких семинаров с организаторами выборов, с местными исполнительными органами власти. Мы планируем проехать все регионы и вместе с исполнительными органами власти поговорить с представителями общественных организаций, политических партий. Мы обсуждали вопрос расширения круга международных наблюдателей. Нам видится, что количество их может быть больше, чем было в ЕДГ. Их было 294. Думаю, цифра может вырасти в 1,5-2 раза. И это не только традиционно миссии СНГ, ШОС, мы предлагаем расширить географию председателей и представителей ЦИК не только стан СНГ, но и других стран – Африканского континента, Латинская Америка, Европа, кстати, тоже, мы не исключаем, что это возможно.

Президентские выборы должны пройти не позже 20 июля 2025 года. По закону дату определяют парламентарии. Стать кандидатом в Президенты можно единственным способом – сбором 100 тысяч подписей граждан.

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