На пороге взрослой жизни! Как прошли выпускные вечера в Беларуси?

Более 55 тысяч белорусских школьников и лицеистов получили аттестаты зрелости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне по всей стране прошли выпускные вечера. Юноши в строгих костюмах, девушки в вечерних нарядах – этого волнительного момента ребята ждали 11 лет. В каждом учебном заведении торжество постарались провести по-своему. Но неизменные традиции для всех – прощальный вальс и трогательная встреча рассвета. В атмосферу праздника окунулись и корреспонденты СТВ.

Катюшенька, как ты себя чувствуешь, как настроение?

– В такой особенный день и выглядеть хочется по-особенному.

– Это правда, ты прекрасна!

Финальные штрихи к портрету золотой медалистки и просто красавицы Екатерины Зайцевой – роскошная прическа и безупречный макияж. Буквально через несколько часов она получит аттестат зрелости и будет сиять на сцене в составе первого выпуска лицея Витебского госуниверситета. Подготовка к торжеству не менее щепетильная, чем к поступлению. К слову, с вузом и выбором специальности уже определилась.

Екатерина Зайцева, выпускница лицея Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Планирую поступать в наш Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова на специальность лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций, чтобы в будущем стать переводчиком-референтом.