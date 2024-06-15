Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно – показываем яркие моменты мероприятия

Вольга Шылько, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Мінскага абласнога краязнаўчага музея:

Здесь мы представляем фотосветотеневой портрет. Это фрагменты из дерева, вырезанного портрета, которые под определенным углом ложатся в фотографии. Это наши герои, которые освобождали Минщину, из разных районов.