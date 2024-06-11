Лукашенко: выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил!

Новости Беларуси. Дата президентских выборов, электоральный суверенитет, исторический момент и увеличение числа международных наблюдателей. Электоральный цикл 11 июня обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом председателя ЦИК Игоря Карпенко. Серьезная и важная повестка встречи началась с приятной церемонии. Александру Лукашенко было вручено удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже работаю как председатель, а удостоверения нет. А вдруг спросят. Подробности. За последние годы в Беларуси существенно переформатировали управленческую модель. Несмотря на внешние вызовы, постоянные попытки раскачать ситуацию внутри государства, в стране прошло сразу несколько избирательных кампаний. Белорусы поддержали предложенные властью конституционные изменения. Гармонично в систему сильной власти вмонтирован институт истинного народовластия – ВНС. Избиратели определились и с депутатами всех уровней законодательной вертикали. Проведение всех кампаний свидетельствует о консолидации белорусского общества. В преддверии финального события электорального цикла глава государства провел ретроспективу и задал главный ориентир для предстоящей кампании – не обидеть людей.