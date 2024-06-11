Лукашенко: выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил!
Новости Беларуси. Дата президентских выборов, электоральный суверенитет, исторический момент и увеличение числа международных наблюдателей. Электоральный цикл 11 июня обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом председателя ЦИК Игоря Карпенко.
Серьезная и важная повестка встречи началась с приятной церемонии. Александру Лукашенко было вручено удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже работаю как председатель, а удостоверения нет. А вдруг спросят. Подробности.
За последние годы в Беларуси существенно переформатировали управленческую модель. Несмотря на внешние вызовы, постоянные попытки раскачать ситуацию внутри государства, в стране прошло сразу несколько избирательных кампаний. Белорусы поддержали предложенные властью конституционные изменения. Гармонично в систему сильной власти вмонтирован институт истинного народовластия – ВНС. Избиратели определились и с депутатами всех уровней законодательной вертикали. Проведение всех кампаний свидетельствует о консолидации белорусского общества. В преддверии финального события электорального цикла глава государства провел ретроспективу и задал главный ориентир для предстоящей кампании – не обидеть людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы находимся в электоральном цикле, как ты говоришь часто, это правильно. От одних выборов к другим. Время непростое, но пока половину пути мы прошли довольно успешно. Дай бог, чтобы и до выборов так было. Выборы мы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости (как это было и в прежние годы) давить, административный ресурс использовать. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы. Особенно на фоне выборов наших беглых. Журналисты часто рассказывают о выборах: из почти 7 миллионов голосующих у них 6 тысяч приняли участие в голосовании. И ничего – они себя считают избранными, парламент избрали, поехали просить деньги по городам и весям. Но это их проблемы, чего тут параллели проводить... Я просто намекаю: ну если вы власть обвиняли в том, что она непорядочно вела себя, административный ресурс использовала, то как называется это сейчас у них?
Лукашенко: мы должны провести выборы Президента достойно, не обидеть людей. Читайте здесь.