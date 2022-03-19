«Куда обращаться покупателю?» Вот что делать в случае нарушения прав потребителей и с чего начать

Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На защите прав потребителей сегодня, насколько я знаю, стоят Министерство торговли, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные организации и объединения. Ирина Эдуардовна, как понять в какой конкретной ситуации куда обращаться покупателю?

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Что делать в случае, если ты считаешь, что какие-то твои права нарушены? Во-первых, почитать закон. Опять-таки информация. Владеющий информацией, владеет миром. Алеся Лакина:

В интернете? Ирина Луканская:

Да, на pravo.by, пожалуйста, в открытом доступе есть закон «О защите прав потребителей». Мир не стоит на месте, мы – страна, которая достаточно интенсивно развивается. Поэтому в закон постоянно вносятся инновации, изменения. Последние были – буквально еще двух лет нет, как внеслись изменения. Поэтому, конечно, важно освежить в памяти, если раньше ты читал этот закон. Если не читал, то прочитать и знать свои права. Знаешь свои права – знаешь, как их реализовывать. Поэтому, я думаю, что это точка номер один. А дальше все-таки обратиться в ту организацию, которая тебе предоставила этот товар. Мне кажется, это самый простой путь – обратиться туда. Если там тебя не хотят слышать, ты считаешь, что все-таки тебя обидели, нарушили твои права – значит ты должен обратиться по месту пребывания, жительства или по месту, где ты приобретал этот товар в соответствующий исполнительный орган, который отвечает за данный раздел вопросов. Министерство антимонопольного регулирования и торговли – это как консолидирующий орган.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Высшее звено, можно сказать? Ирина Луканская:

Да. Который регулирует все взаимоотношения в плане защиты прав потребителей. А дальше ведь потребление очень разное: где-то мы потребляем товары, где-то – услуги культуры, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Дальше обратиться, если уже не услышали тебя в месте, где ты приобретал этот товар или получал услугу, в соответствующее управление по месту жительства. Например, в горисполком или комитет по здравоохранению, если ты недоволен медицинской услугой, или в управление по торговле, если все-таки организация торговли, ты считаешь, нарушила твои права. А дальше уже все консолидируется в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.