«Куда обращаться покупателю?» Вот что делать в случае нарушения прав потребителей и с чего начать
Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На защите прав потребителей сегодня, насколько я знаю, стоят Министерство торговли, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные организации и объединения. Ирина Эдуардовна, как понять в какой конкретной ситуации куда обращаться покупателю?
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что делать в случае, если ты считаешь, что какие-то твои права нарушены? Во-первых, почитать закон. Опять-таки информация. Владеющий информацией, владеет миром.
Алеся Лакина:
В интернете?
Ирина Луканская:
Да, на pravo.by, пожалуйста, в открытом доступе есть закон «О защите прав потребителей». Мир не стоит на месте, мы – страна, которая достаточно интенсивно развивается. Поэтому в закон постоянно вносятся инновации, изменения. Последние были – буквально еще двух лет нет, как внеслись изменения. Поэтому, конечно, важно освежить в памяти, если раньше ты читал этот закон. Если не читал, то прочитать и знать свои права. Знаешь свои права – знаешь, как их реализовывать. Поэтому, я думаю, что это точка номер один.
А дальше все-таки обратиться в ту организацию, которая тебе предоставила этот товар. Мне кажется, это самый простой путь – обратиться туда. Если там тебя не хотят слышать, ты считаешь, что все-таки тебя обидели, нарушили твои права – значит ты должен обратиться по месту пребывания, жительства или по месту, где ты приобретал этот товар в соответствующий исполнительный орган, который отвечает за данный раздел вопросов. Министерство антимонопольного регулирования и торговли – это как консолидирующий орган.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Высшее звено, можно сказать?
Ирина Луканская:
Да. Который регулирует все взаимоотношения в плане защиты прав потребителей. А дальше ведь потребление очень разное: где-то мы потребляем товары, где-то – услуги культуры, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Дальше обратиться, если уже не услышали тебя в месте, где ты приобретал этот товар или получал услугу, в соответствующее управление по месту жительства. Например, в горисполком или комитет по здравоохранению, если ты недоволен медицинской услугой, или в управление по торговле, если все-таки организация торговли, ты считаешь, нарушила твои права. А дальше уже все консолидируется в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Алексей Лученок, председатель общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Оплот»:
В данной ситуации я хотел бы, так сказать, предупредить потребителя. Был вопрос задан: «А что делать?» Я предполагаю так, давайте у нас будут заниматься каждый специалист своим делом. Не надо лазить по сайтам pravo.by, потому что потребитель начинает путаться, говорит: «А что мне делать? Я на pravo.by почитал. Правильно я делаю или неправильно?» То есть я полагаю так: первое – это, наверное, необходимо обратиться в то же общество защиты прав потребителей. Я всегда склоняюсь к тому, что специалист проконсультирует, выслушает и объяснит, что делать дальше. Пожалуйста, можете обратиться в тот же МАРТ, исполком, администрацию района, где есть специалисты по защите прав потребителей, которые квалифицированно проконсультируют потребителя. Но если есть какая-то червоточина: «А может быть все-таки я не то делаю?» – лучше, наверное, довериться специалисту, я полагаю.
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