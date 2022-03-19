«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин

Новости Беларуси. Творческая встреча сотрудников агентства «Минск-Новости» прошла в Национальном художественном музее. Планерка была посвящена деятельности Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Творческая встреча сотрудников агентства «Минск-Новости» прошла в Национальном художественном музее. Планерка была посвящена деятельности Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, столичный медиахолдинг создал свою первичную организацию, участниками стали женщины-журналисты. Председателя коллектив избрал единогласно.
Алла Жиленкова, заведующая аналитическим отделом и по обращениям граждан агентства «Минск-Новости»:
Я понимаю, что в нашем коллективе разные люди. Нас объединяет одно – любовь к Родине. Мы хотим работать на благо нашей страны. Я считаю, что моя задача – это социальная защита женщин. Я хочу чтобы мы взяли шефство над детским домом и могли помогать именно детям-сиротам, которые нуждаются в любви и поддержке именно материнской, и мы как женщины можем им это дать.
Значимость Белорусского союза женщин сложно переоценить. Только Минск в нем представляют около 11 тысяч наших соотечественниц. Создано порядка 600 первичных организаций. Их участницы всегда готовы помочь тем, кто особенно нуждается в этом.
Ольга Шпилевская: общественное объединение является фундаментом гражданского общества и будет строить наше будущее (подробнее здесь).