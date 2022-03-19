Прямой эфир

«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин

19 марта 2022 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Творческая встреча сотрудников агентства «Минск-Новости» прошла в Национальном художественном музее. Планерка была посвящена деятельности Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин-1

К слову, столичный медиахолдинг создал свою первичную организацию, участниками стали женщины-журналисты. Председателя коллектив избрал единогласно.  

«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин-4

Алла Жиленкова, заведующая аналитическим отделом и по обращениям граждан агентства «Минск-Новости»:  
Я понимаю, что в нашем коллективе разные люди. Нас объединяет одно – любовь к Родине. Мы хотим работать на благо нашей страны. Я считаю, что моя задача – это социальная защита женщин. Я хочу чтобы мы взяли шефство над детским домом и могли помогать именно детям-сиротам, которые нуждаются в любви и поддержке именно материнской, и мы как женщины можем им это дать.  

«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин-7

Значимость Белорусского союза женщин сложно переоценить. Только Минск в нем представляют около 11 тысяч наших соотечественниц. Создано порядка 600 первичных организаций. Их участницы всегда готовы помочь тем, кто особенно нуждается в этом.  

Ольга Шпилевская: общественное объединение является фундаментом гражданского общества и будет строить наше будущее (подробнее здесь).  

# Женщины Беларуси # общество # Алла Жиленкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с вступлением в должность президента Туркменистана
19 марта 2022 07:25

Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с вступлением в должность президента Туркменистана

«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?
18 марта 2022 20:19

«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?

«Ничего ждать не надо, всё началось, поехало». Филипп Гулый об отмене ПЦР-тестов для въезда в Россию
18 марта 2022 20:17

«Ничего ждать не надо, всё началось, поехало». Филипп Гулый об отмене ПЦР-тестов для въезда в Россию