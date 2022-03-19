«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин

Алла Жиленкова, заведующая аналитическим отделом и по обращениям граждан агентства «Минск-Новости»:

Я понимаю, что в нашем коллективе разные люди. Нас объединяет одно – любовь к Родине. Мы хотим работать на благо нашей страны. Я считаю, что моя задача – это социальная защита женщин. Я хочу чтобы мы взяли шефство над детским домом и могли помогать именно детям-сиротам, которые нуждаются в любви и поддержке именно материнской, и мы как женщины можем им это дать.