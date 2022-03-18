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Показала причёску, подстригли не так. В каких случаях потребитель не обязан оплачивать услуги салонов красоты?

18 марта 2022 13:32
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Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Показала причёску, подстригли не так. В каких случаях потребитель не обязан оплачивать услуги салонов красоты?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если взять ситуацию: я привела сына в парикмахерскую, показала конкретную прическу, его подстригли не так. Его подстригли ужасно. Парикмахер стоит и доказывает, что это одна и та же прическа. Говорю: «Я же не слепая».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Она отвечает: «Я художник. Я так вижу».

Алеся Лакина:
Могу ли я не платить за услугу или обязана заплатить 100 %?

Показала причёску, подстригли не так. В каких случаях потребитель не обязан оплачивать услуги салонов красоты?-4

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Можете не платить за услугу.

Алеся Лакина:
Если испорчена услуга?

Ирина Луканская:
Да. Скажем так, вы не принимаете эту услугу, отказываетесь. Покупатель все равно прав всегда. Вы как покупатель правы. Поэтому вам не нравится – вы не платите. Дальше уже, что в душе будет у этого парикмахера – это отдельная тема.

Ссылаться на свидетельские показания. Вот как заказчик может отстоять свои права в суде, если услуга выполнена некачественно – подробнее здесь.

# Защита прав потребителей # общество # Алеся Лакина # Наталья Надольская # Ирина Луканская # Фотофакт

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