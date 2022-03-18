Показала причёску, подстригли не так. В каких случаях потребитель не обязан оплачивать услуги салонов красоты?

Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если взять ситуацию: я привела сына в парикмахерскую, показала конкретную прическу, его подстригли не так. Его подстригли ужасно. Парикмахер стоит и доказывает, что это одна и та же прическа. Говорю: «Я же не слепая».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Она отвечает: «Я художник. Я так вижу».
Алеся Лакина:
Могу ли я не платить за услугу или обязана заплатить 100 %?
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Можете не платить за услугу.
Алеся Лакина:
Если испорчена услуга?
Ирина Луканская:
Да. Скажем так, вы не принимаете эту услугу, отказываетесь. Покупатель все равно прав всегда. Вы как покупатель правы. Поэтому вам не нравится – вы не платите. Дальше уже, что в душе будет у этого парикмахера – это отдельная тема.
Ссылаться на свидетельские показания. Вот как заказчик может отстоять свои права в суде, если услуга выполнена некачественно – подробнее здесь.