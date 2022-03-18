Показала причёску, подстригли не так. В каких случаях потребитель не обязан оплачивать услуги салонов красоты?

Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если взять ситуацию: я привела сына в парикмахерскую, показала конкретную прическу, его подстригли не так. Его подстригли ужасно. Парикмахер стоит и доказывает, что это одна и та же прическа. Говорю: «Я же не слепая».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Она отвечает: «Я художник. Я так вижу».

Алеся Лакина:

Могу ли я не платить за услугу или обязана заплатить 100 %?