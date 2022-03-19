На могилёвской ТЭЦ начнёт работать новая паровая турбина. Это позволит сэкономить почти миллион рублей в год

Новости Беларуси. Почти миллион рублей в год позволит сэкономить модернизация второй Могилевской теплоэлектростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти миллион рублей в год позволит сэкономить модернизация второй Могилевской теплоэлектростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в апреле здесь заработает новая паровая турбина. Она будет работать по теплофикационному циклу, что позволит снизить расход условного топлива.
Олег Филипчик, директор ТЭЦ-2 предприятия «Могилевэнерго»:
Это было задумано с учетом того, что от нас постепенно уходит паровой потребитель – химволокно. И, соответственно, выработавшая свой ресурс турбина, которая была третья, до нее стояла. Было принято решение, спроектировано, просчитано. И мы закупили эту турбину на Калужском турбинном заводе, и реализовываем этот проект. Это поможет, на самом деле, более экономично работать станции, иметь более маневренную станцию.
Сейчас подрядной организацией проводятся монтажные и пусконаладочные работы по установке автоматики и измерительных приборов.