На могилёвской ТЭЦ начнёт работать новая паровая турбина. Это позволит сэкономить почти миллион рублей в год

Олег Филипчик, директор ТЭЦ-2 предприятия «Могилевэнерго»:

Это было задумано с учетом того, что от нас постепенно уходит паровой потребитель – химволокно. И, соответственно, выработавшая свой ресурс турбина, которая была третья, до нее стояла. Было принято решение, спроектировано, просчитано. И мы закупили эту турбину на Калужском турбинном заводе, и реализовываем этот проект. Это поможет, на самом деле, более экономично работать станции, иметь более маневренную станцию.