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На могилёвской ТЭЦ начнёт работать новая паровая турбина. Это позволит сэкономить почти миллион рублей в год

19 марта 2022 08:55
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Новости Беларуси. Почти миллион рублей в год позволит сэкономить модернизация второй Могилевской теплоэлектростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На могилёвской ТЭЦ начнёт работать новая паровая турбина. Это позволит сэкономить почти миллион рублей в год-1

Уже в апреле здесь заработает новая паровая турбина. Она будет работать по теплофикационному циклу, что позволит снизить расход условного топлива.  

На могилёвской ТЭЦ начнёт работать новая паровая турбина. Это позволит сэкономить почти миллион рублей в год-4

Олег Филипчик, директор ТЭЦ-2 предприятия «Могилевэнерго»:  
Это было задумано с учетом того, что от нас постепенно уходит паровой потребитель – химволокно. И, соответственно, выработавшая свой ресурс турбина, которая была третья, до нее стояла. Было принято решение, спроектировано, просчитано. И мы закупили эту турбину на Калужском турбинном заводе, и реализовываем этот проект. Это поможет, на самом деле, более экономично работать станции, иметь более маневренную станцию.  

На могилёвской ТЭЦ начнёт работать новая паровая турбина. Это позволит сэкономить почти миллион рублей в год-7

Сейчас подрядной организацией проводятся монтажные и пусконаладочные работы по установке автоматики и измерительных приборов.  

# Экономика # общество # Олег Филипчик # Фотофакт

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