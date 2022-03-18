«Хочется прописать и ответственность покупателя». А что может грозить продавцу за нарушение прав потребителя?

Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Ирина Эдуардовна, к вам вопрос. Насколько жестко предусматривает наш закон наказание нерадивого продавца, если он нарушил права покупателя?
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы знаете, достаточно жестко. Каждый пункт закона, в общем-то, предписывает ответственность продавца, услуги или товара. Я даже, вникая в законодательный акт, думала, где-то хочется прописать и ответственность покупателя в том числе этих услуг. Я хочу сказать, что эта сфера: продавец, покупатель товара, услуги – это все равно дорога с двусторонним движением. Ты пришел, хочешь получить качественную услугу, должен рассказать, что ты хочешь, чтобы человек тебя понял.
Юлия Крыницкая:
У всех должны быть права и обязанности.
Ссылаться на свидетельские показания. Вот как заказчик может отстоять свои права в суде, если услуга выполнена некачественно – подробнее здесь.