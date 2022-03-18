«Хочется прописать и ответственность покупателя». А что может грозить продавцу за нарушение прав потребителя?

Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Ирина Эдуардовна, к вам вопрос. Насколько жестко предусматривает наш закон наказание нерадивого продавца, если он нарушил права покупателя?