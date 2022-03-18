Мы фиксировали панические настроения. Действительно ли с полок магазинов пропадут соль и гречка?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Я думаю, потребителей все-таки волнует не то, что дорого, а то, что вчера было 3 рубля, завтра 3,50, после завтра уже 4,50. Наверное, на рост цен они тоже обращают внимание?

Права потребителей. Оплачивая товар или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать нашим требованиям. О том, что делать и куда обращаться, если возник спор между покупателем и продавцом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Я даже больше скажу, в настоящее время, в первые дни мы фиксировали какие-то панические настроения. Получается, что люди, начитавшись, в том числе каких-то не совсем корректных, деструктивных экспертов, как всегда традиционно, по-простому побежали за гречкой и за солью. Конечно, в первое время, буквально на прошлой неделе мы фиксировали эти звонки. Пять, семь, десять обращений в день: «На самом деле не будет гречки? На самом деле не будет соли?»

Я хочу объективно, аргументированно ответить на этот вопрос, основываясь, прежде всего, на тех оперативных данных, которые сегодня мы получили после мониторинга сетевых магазинов, магазинов шаговой доступности, которые проведены на выходных. Так вот, если на постоянной основе 274 мониторинга [за месяц – прим. ред.], то, учитывая ситуацию, для того, чтобы объективно видеть картину, в период с 5 по 8 марта 2022 года осуществлен мониторинг 144-х магазинов. По всей республике такая выборка случайная. Определен перечень товаров повышенного спроса – традиционно крупа, соль, сахар. Конечно, мы видим то, что на прилавках пока все есть. Эта паника ничем не обоснована. Из 144-х магазинов только в трех отсутствовала гречка. И то после того, как мы оперативно подключились совместно с коллегами, сразу первый вопрос – это логистика. То есть опять кто-то поддался ажиотажному спросу, паническим настроениям, побежали закупать впрок. То есть это временное.