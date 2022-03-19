Прямой эфир

Ольга Шпилевская: общественное объединение является фундаментом гражданского общества и будет строить наше будущее

19 марта 2022 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Творческая встреча сотрудников агентства «Минск-Новости» прошла в Национальном художественном музее. Планерка была посвящена деятельности Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ольга Шпилевская: общественное объединение является фундаментом гражданского общества и будет строить наше будущее-1

Ольга Шпилевская, директор МТРК «Мир»:  
Роль общественных организаций сегодня как никогда, во-первых, видна. Во-вторых, необходима, потому что общественные организации – это то, что объединяет гражданское общество. По сути, это и есть гражданское общество, которое пойдет дальше, которое будет строить нашу страну, опираясь на новую Конституцию, которую мы приняли с вами на референдуме. И любое общественное объединение должно работать как раз таки конструктивно и в процессе решения каких-то вопросов, которые возникают у той или иной ячейки общества. Поэтому мне кажется, что сегодня общественное объединение – это тот, кто является фундаментом гражданского общества и тот, кто будет строить наше будущее.  

«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин (здесь подробности).  

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Шпилевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин
19 марта 2022 08:50

«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин

Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с вступлением в должность президента Туркменистана
19 марта 2022 07:25

Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с вступлением в должность президента Туркменистана

«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?
18 марта 2022 20:19

«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?