Ольга Шпилевская: общественное объединение является фундаментом гражданского общества и будет строить наше будущее

Ольга Шпилевская, директор МТРК «Мир»:

Роль общественных организаций сегодня как никогда, во-первых, видна. Во-вторых, необходима, потому что общественные организации – это то, что объединяет гражданское общество. По сути, это и есть гражданское общество, которое пойдет дальше, которое будет строить нашу страну, опираясь на новую Конституцию, которую мы приняли с вами на референдуме. И любое общественное объединение должно работать как раз таки конструктивно и в процессе решения каких-то вопросов, которые возникают у той или иной ячейки общества. Поэтому мне кажется, что сегодня общественное объединение – это тот, кто является фундаментом гражданского общества и тот, кто будет строить наше будущее.

«Нас объединяет одно – любовь к Родине». Сотрудники «Минск-Новости» обсудили деятельность Белорусского союза женщин (здесь подробности).