Лукашенко: каждая ошибка может очень дорого нам обойтись. Цена – мир и безопасность людей

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госсекретарь сегодня был одним из докладчиков на совещании. Хотя, наверное, не совсем верно будет так называть откровенный мужской разговор. Президент собрал представителей разных силовых ведомств и дал возможность высказаться, чтобы взвешенно принимать решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как Президент я смотрю на работу силового блока комплексно и достаточно критично, и даже придирчиво. Время такое. Мне важно знать ваши оценки ситуации и качества поставленной работы, а также услышать предложения по ее совершенствованию. Давайте поговорим откровенно. И мнения прозвучали. Понятно, что не все в интересах нашей страны нужно озвучивать. Там были и нелестные кейсы, тем не менее полезные. Всем присутствующим не лишним было услышать оценки и замечания своих коллег, в конце концов, услышать друг друга.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Глава государства неоднократно отмечал, что залог сохранения правопорядка – это в первую очередь стабильная работа, развитие экономики. Поэтому так важна работа по усилению борьбы с коррупцией, воровством, уклонением от уплаты налогов как на каждом конкретном предприятии, так и в целом в сферах экономики. А резервы для этого, по нашему мнению, имеются. Читайте также: Кубраков: экстремизм и терроризм превратились в одну из самых опасных проблем Хренин: наказ Президента – ни в коем случае нельзя заниматься самоуспокоением Тертель: контрразведкой КГБ выявлено 114 попыток вербовки наших граждан Уровень доверия к людям в погонах со стороны рядового белоруса в нашей стране сопоставим разве что с уровнем доверия к Президенту Александру Лукашенко. И, если разобраться, это очень тяжелая ноша, которую просто не имеют права взять и растоптать, пренебречь ею или бездумно отдать кому-нибудь другому. Цена ошибки очень высока. Об этом много говорят в последнее время, в том числе и Президент, но важно, чтобы посыл Главнокомандующего услышали и осознали.