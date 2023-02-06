«Кто-то денежки распилил». Зачем Украине на самом деле нужна стена на границе с Беларусью?

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

И все как будто бы к чему-то готовятся. Так вот, когда ждать? И ждать ли такого всплеска, которого общественность затаив дыхание ожидает. Кирилл Казаков, СТВ:

24 февраля этого года может ли повториться?

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Думаю, что к 24 февраля какие-либо события могут быть приурочены с обеих сторон. Но в целом развертывание такой горячей фазы на нашей территории, думаю, этого не произойдет. Хотел обратить внимание, если говорить про нас, про Беларусь, у нас в 2024 году избирательная кампания начинается. Поэтому те ребята, которые за западными нашими границами, могут по-разному смотреть на эту ситуацию и обязательно воспользоваться. В какой степени, не знаю. Но мы не находимся в таком положении ожидания. Если говорить о региональной группировке войск, кстати, в Военной доктрине у нас указано, что мы можем обратиться в случае агрессии в нашу сторону к Организации Договора о коллективной безопасности, мы не должны сбрасывать это со счетов, нам тоже есть чем ответить. Мы сейчас создаем такую атмосферу, в том числе в информационной сфере, мы показываем, что мы готовы, мы не провоцируем. Но мы готовы, как Президент говорит, что порох нужно держать сухим. На самом деле, военная организация государства всячески способствует этому, именно вопросу сдерживания и готовности защитить свою родину. Алена Сырова, СТВ:

Из нас все так же продолжают делать агрессоров, поэтому есть вопрос: а что там со стройкой забора на украинско-белорусской границе? Они же решили сначала от нас огородиться, потом еще и от русских.

Дмитрий Любкин, начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Беларуси:

Да, на белорусско-украинском участке границы есть такая тенденция, что украинская сторона начала возводить стационарные заборы бетонные, в чем-то копируя своих коллег из Польши и Литвы. Как мы знаем, это очень дорогая деятельность, их нужно потом содержать, обеспечивать. На текущий момент протяженность забора крайне маленькая. Я думаю, что в ближайшей перспективе ничего там такого серьезного не будет. Мы помним вал Яценюка, Берлинскую стену, всяких заборов огромное количество. Но в нынешней ситуации для Украины это просто бесполезное дело. Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Не для всех бесполезное, кто-то денежки распилил. Вспомните сообщение: в Латвии пропали деньги, ассигнованные на строительство стены. Кирилл Казаков:

Я говорил, что все-таки экономика – двигатель войны. Забор – распилили, танки – распилили, самолеты – распилили. Всюду распилили деньги, потому что не было бы экономического интереса, за Украину бы никто не воевал. Земля, транзитные пути, что там есть, титан нашли, уран.