«За пограничниками весь народ». Кто стоит на охране наших рубежей и почему не стоит вестись на провокации?

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы привыкли к тому, что у нас пограничники стоят до конца. А у нас сейчас как: пограничник, за ним же кто-то еще есть? Понятно, что наши «калиновцы» нападать на страну не будут, немного их. Но зайти в условных Столин и устроить там диверсию, это без вопросов. Они на это и рассчитывают, этими «пугалками» они и пугают наших людей. Там пограничники разойдутся, там в болото, там за клюквой, много всего говорят. Но именно такие провокации и бродят в умах наших граждан, что, возможно, свиньей-то и не пойдут. А такую историю устроить могут. А за пограничниками-то кто?
Дмитрий Любкин, начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Беларуси:
За пограничниками весь народ.
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Посмотрите программу Соловьева «За пограничниками стоят Вооруженные Силы».
Кирилл Казаков:
Я вчера смотрел.
Алена Сырова, СТВ:
Вопрос, очень интересный, почему ни один белорусский журналист до сих пор не побывал в расположении? По местам Соловьёва. К нашим военным вопросов нет, мы можем спокойно приехать в гости через какие-то согласования, а вот к российским коллегам – не знаю. Давайте, Дмитрий Николаевич, вернемся к этой теме.
Дмитрий Любкин:
Я хочу вот что сказать: практика захвата небольшого населенного пункта еще была на Кавказе, помните, Шамиля Басаева, рейды по тылам, захват небольшого пункта, заложники и так далее и тому подобное. Это работает, к сожалению.
Кирилл Казаков:
Об этом-то и говорят поэтому.
Дмитрий Любкин:
Абсолютно верно. Поэтому принято решение по созданию более мощных пограничных резервов: маневренные группы, высокомобильные подразделения. Экипированы очень неплохо. Когда выезжают быстренько в район проведения определенных действий, отрабатывают, сворачиваются, перемещаются в другую точку. Кроме того, на усилении у нас есть подразделения Вооруженных Сил внутренних войск. Взаимодействие очень хорошо налаженное. Отрабатываются в ходе учебных мероприятий, действий. Кроме этого, есть подразделения специального назначения, вы знаете, которые тоже отрабатывают совместно со своими коллегами из силовых структур внезапные активные действия по уничтожению небольших формирований. И плюс на украинском направлении постарались сделать хорошее оперативное прикрытие этого направления.
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