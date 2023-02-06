«За пограничниками весь народ». Кто стоит на охране наших рубежей и почему не стоит вестись на провокации?

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы привыкли к тому, что у нас пограничники стоят до конца. А у нас сейчас как: пограничник, за ним же кто-то еще есть? Понятно, что наши «калиновцы» нападать на страну не будут, немного их. Но зайти в условных Столин и устроить там диверсию, это без вопросов. Они на это и рассчитывают, этими «пугалками» они и пугают наших людей. Там пограничники разойдутся, там в болото, там за клюквой, много всего говорят. Но именно такие провокации и бродят в умах наших граждан, что, возможно, свиньей-то и не пойдут. А такую историю устроить могут. А за пограничниками-то кто?