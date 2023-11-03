«Кто поедет на открытие станции? Конечно, Президент!» – Лукашенко посетил БелАЭС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вас оторвали от дел. Но еще же не выходные дни. Прежде всего, хочу вас поздравить с праздниками, которые вот-вот наступят. Передышка будет аж четыре дня, но праздник любой должен обладать каким-то смыслом. И тогда я сказал: знаете, что всегда к великим праздникам в советские времена народу делали подарки. Народ фактически сам себе делал подарки. Но я говорю, что мы будем: начальники, чиновники – вместе с народом будет что-нибудь создавать, строить, и тогда начальники уже будут делать подарки народу. Ну и так оно, традиция эта, не скажу, что укоренилась на 100 %, но люди к этому привыкают. И вы, наверное, заметили (мы это широко освещаем в СМИ), что мы стараемся к этим праздникам сдать какие-то объекты: новые мосты, переходы, обходы… (Владимир Степанович завтра будет этот обход, что мы планировали вокруг Гродно).

– Он соединит два самых быстрорастущих района.

– Закончил ты его?

– Видите, а вот не было бы этого праздника. Колупался точно бы до Рождества Христова. А так ему надо народу же что-то преподнести, ну и мы тоже старались(вы по телевизору видели). Мне докладывали два дня назад об окончании строительства атомной станции. Предложили, а кто поедет на открытие станции? Конечно, Президент! Он виноват во всем: он проектировал, планировал эту станцию – ему и отвечать, пусть едет. Я говорю: хорошо! Вот я сегодня и приехал по этому случаю накануне Дня Великого Октября, чтобы нашему белорусскому народу преподнести этот великий дар.

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