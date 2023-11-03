Лукашенко оценил Островецкую больницу: «Я рассчитывал, что это будет один из маяков»

Владимир Можейко, главный врач Островецкой центральной районной клинической больницы: С учетом приобретенного высокотехнологичного оборудования, а также кадрового состава на базе нашей клиники создана опорная клиника, которая оказывает медицинскую помощь не только жителям Островецкого района, но и другим закрепленным районам. Основная задача – это эффективность использования медоборудования, кадрового состава и получение максимального медицинского эффекта. На базе нашего учреждения открыты два межрайонных центра по лечению острого нарушения мозгового кровообращения и второй – по лечению острого коронарного синдрома. Зона обслуживания – девять районов с населением более 300 тысяч. На базе медучреждения открыто 12 межрайонных отделений. Обслуживает 10 районов Гродненской области с населением более 400 тысяч. И работает межрегиональное отделение, которое обслуживает семь районов Гродненской области, а также два района Минской области. Это отделение лучевой диагностики, которые оснащено компьютерным томографом и магнитно-резонансным томографом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачем ты меня благодаришь. Я строил с расчетом, что эта больница будет как показушная у нас. На это я и рассчитывал, что это будет один из маяков, показательный объект, по которому мы будем строить и обслуживать другие. Но чтобы на практике это было. Я же вас не зря встряхнул с этой комиссией, но дальше нетерпимо было. Тебе это на пользу: почему? Потому что люди в Минске, областных центрах еще более-менее. А там это же наши люди. Это здесь, ты же видишь: вы, это мои люди, а мы не можем им оказать помощь нормальную. Поэтому сейчас начинаем в этом плане активизацию. Конечно, и тебе хватит – нагрузка будет и ему. Но уже приведем в порядок систему здравоохранения.

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