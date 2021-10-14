Кто пишет тексты для Юлии Артюх? Рассказывает она сама

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юлия Артюх. Ольга Коршун, ведущая:

Наверное, уже после выступления на форуме Кирилл Казаков (генеральный директор телеканала СТВ) предложил вам стать ведущей. У вас есть своя рубрика, называется «Негладко». Кто вам пишет тексты? Это тоже вопрос, который обсуждается.

Юлия Артюх:

Тексты я пишу сама. С текстом я пришла сама сразу в первую рубрику. Это то, что хотелось мне сказать. Не зря же это авторская рубрика, это мой взгляд на ситуацию. Человека, прожившего, выросшего в этой стране, имеющего определенный опыт за плечами. Я считаю, что я вполне могла, говорю и говорила о ситуации в стране, имею на это право. Когда многие «змагары» говорят, что она несет, да, несу. Несу правду. Ольга Коршун:

Мне нравится, что уже давно ведутся разговоры о том, что телевидение никому не надо, это отживший вид журналистики. Тем не менее, посмотришь, Юля Артюх, которая на телевидении выступает, всех будоражит. Все это обсуждают. Как вам кажется, как человеку, который туда недавно пришел, телевидение еще имеет то влияние, которое было в 80-х, в начале 90-х? Или мы проигрываем блогерам?

Юлия Артюх:

Безусловно, телевидение занимает свою твердую позицию. Смотрят абсолютно все. Любая возрастная категория смотрит, это ощущается как раз таки по тем моментам, комментариям, которые пишут потом в интернете, в тех же Telegram-каналах. Отслеживают каждый шаг, каждое твое слово, каждую рубрику, не только мою рубрику. На СТВ много прекрасных авторских рубрик. Что касается приверженцев власти, каждый находит человека с той риторикой, которая ему близка. Что касается «змагаров», они смотрят абсолютно все, потому что они обсуждают все рубрики. Мне нравится такой момент, когда читаю в комментариях на YouTube, что это невозможно смотреть, это так отвратительно. И потом цитату из окончания выступления комментируют, обсуждают. Откуда ты знаешь, что говорилось в конце или в середине, если ты вообще не мог это смотреть? Ольга Коршун:

Надо было до конца окунуться.

Юлия Артюх:

Да, то есть определенно своя твердая позиция у телевидения есть. Думаю, что телевидение никогда не умрет. Ольга Коршун:

Мы с вами будем молиться, чтобы так оно и было. Вам не обидно, когда вас называют пропагандисткой? Юлия Артюх:

Нет, для меня в этом слове нет ничего отрицательного, обидного. Пропагандистка, хотите – да, пропагандистка. Я совершенно спокойно отношусь к этим моментам. Они меня никак не обижают, не трогают. Все, что касается каких-то негативных окрасов, я это не пропускаю даже через себя. Ольга Коршун:

Вы продвинулись от блога к профессиональной журналистике. Вы уже упоминали интервью с Владимиром Караником губернатором Гродненской области. Я посмотрела, у вас уже даже серия выездных интервью. Вы даже прошли курс экстремальной журналистики. Что это было?

Юлия Артюх:

Курс экстремальной журналистики я восприняла как вызов самой себе. Нам не говорили четко, что там будет, какие испытания. Мы понимали, что будем работать с военными, но четкой установки не было. Поэтому было очень интересно ощутить на себе, во-первых, попасть в ситуацию инсценированного военного конфликта, как ты себя будешь чувствовать, как будешь действовать, пропустить через себя этот весь момент. Ольга Коршун:

То есть это не постанова?

Юлия Артюх:

Нет, не постанова. Не было момента расслабиться. Нас туда на вертолете доставили в 103-ю Витебскую отдельную воздушно-десантную бригаду, где все это происходило. Мы прилетели, сразу же началось движение, нас построили, все по приказу, по команде, потом нас посадили в БТР, куда-то повезли, пересадили на МАЗ. И тут же нам одели парашюты весом 9-10 килограммов, то есть экипировка, шлем – и на полосу препятствий тренировать голеностопы. Это было все в прыжке, на тебе 9-10 килограммов, ты прыгаешь, выполняешь какие-то упражнения, потом были еще какие-то тренажеры по подготовке к прыжку, а дальше прыжок с вышки 27 метров. У некоторых был страх высоты, но они прыгнули. Поэтому это тоже проверка себя. Многие из этих людей, которые были там, блогеры, говорили на словах, что мы готовы плечом к плечу стать с нашими силовиками, отстаивать страну, если будет необходимость, проверили себя, готовы побороть свои страхи, научиться военному делу. Ольга Коршун:

Хочу вам пожелать, чтобы в вашей журналистской карьере не пришлось применять этих навыков. Юлия Артюх:

Я этого всем желаю, чтобы наша страна оставалась мирной, мы никогда не узнали, что это такое.