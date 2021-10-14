​Лукашенко: вакцины от коронавируса должны стать достоянием всего человечества

Новости Беларуси. Вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 октября во время встречи с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 октября во время встречи с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер отметил: наша страна ценит сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и непрерывный обмен опытом в медицине. Уважения вызывает также недавнее решение организации включить Беларусь в состав своего исполкома. Это лишь подтверждает: общая цель в условиях пандемии – здоровье людей. И в этом вопросе время не терпит оттенков политики и эгоизма.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я прежде всего хочу вас поблагодарить и Всемирную организацию здравоохранения, руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома Всемирной организации здравоохранения в текущем непростом политизированном 2021 году. Это говорит об определенной независимости и смелости руководства Всемирной организации здравоохранения. У нас никогда не было проблем с организацией. Вы всегда делились знаниями, подсказывали не только в вопросах лечения людей, но и приобретения определенного оборудования. Оказывали всемерную поддержку и помощь. Мы это видим и во времена пандемии. Это дорогого стоит, и мы это очень ценим. Я абсолютно поддерживаю Всемирную организацию здравоохранения, прежде всего руководство ВОЗ, в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь. И если какая-то страна думает изолироваться и в этом плане попытать счастья, ничего не получится. Надо вместе, всем 7,5 миллиарда населения, преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю.
Ханс Клюге подчеркнул: ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень. Отметим, глава Европейского бюро приехал в Минск еще накануне, чтобы обсудить актуальные вызовы в здравоохранении на площадке профильного заседания СНГ. Эпидобстановку в Беларуси директор регионального бюро сегодня оценил лично, посетив одну из столичных больниц.