​Лукашенко: вакцины от коронавируса должны стать достоянием всего человечества

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прежде всего хочу вас поблагодарить и Всемирную организацию здравоохранения, руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома Всемирной организации здравоохранения в текущем непростом политизированном 2021 году. Это говорит об определенной независимости и смелости руководства Всемирной организации здравоохранения. У нас никогда не было проблем с организацией. Вы всегда делились знаниями, подсказывали не только в вопросах лечения людей, но и приобретения определенного оборудования. Оказывали всемерную поддержку и помощь. Мы это видим и во времена пандемии. Это дорогого стоит, и мы это очень ценим. Я абсолютно поддерживаю Всемирную организацию здравоохранения, прежде всего руководство ВОЗ, в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь. И если какая-то страна думает изолироваться и в этом плане попытать счастья, ничего не получится. Надо вместе, всем 7,5 миллиарда населения, преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю.