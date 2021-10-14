Как обстоят дела с инвестициями в Минске? Спросили у председателя комитета экономики Мингорисполкома
Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома.
Юлия Алексеюк, ведущая:
В условиях пандемии многие международные мероприятия отменяются или переносятся на более поздний срок. Какая у Минска сейчас повестка?
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Несмотря на жесткие меры карантинного характера в мире, у наших соседей, Минск старается поддерживать отношения с нашими контрагентами, партнерами по всему кругу вопросов. Сегодня основным моментом в повестке Мингорисполкома в части международной деятельности стоит участие в выставке «Экспо-2020» в Дубае. Город намерен представить себя там в полном объеме – это промышленный потенциал, инвестиционный, инновационный потенциал столицы будут презентованы в виде национальных дней Минска, которые пройдут 4-5 ноября в столице Дубая.
Юлия Алексеюк:
Сейчас стоит задача увеличить инвестиции. Как идет работа в этом направлении?
Владимир Наумович:
На местном уровне стоит действительно серьезная задача увеличить приток инвестиций в экономику города через различные инструменты. Это и совершенствование нормативно-правовой базы города, через которую формируются инвестиционные предложения, ведется разработка градостроительных паспортов на земельные участки для последующего предоставления инвесторам. В связи с необходимостью дальнейшей активизации привлечения средств в экономику города в Мингорисполкоме ведется работа по подбору земельных участков и разработке градопаспортов по ним с учетом спроса инвесторов. Приоритетным способом привлечения этих средств определен механизм реализации земельных участков через аукционные торги.
Как это работает? Механизм такой: на информационном ресурсе Мингорисполкома (бизнес-портал Минска) в разделе «Перечень инвестиционных площадок» для изучения спроса размещено порядка 180 земельных участков, информация о которых актуализируется в режиме реального времени. За это отвечают отдельные специалисты, это основной их вопрос, чтобы вся информация была в актуальном составе. Для оперативности информирования бизнеса ежедневно актуализируются справочные материалы по этим земельным участкам, по развитию экономики города в интернете, это Inatagram и Facebook. Сегодня есть возможность выбирать инвестиционные площадки под производственные объекты, спортивные, объекты общественного питания, физкультурно-оздоровительные комплексы. Субъект, чтобы заявиться на освоение инвестиционного участка, обращается в Мингорисполком, после этого готовится вся соответствующая документация для проведения аукционов с учетом спроса этих самых потенциальных инвесторов.
Владимир Наумович:
В столице сегодня реализуется 21 инвестиционный договор по инвестпроектам с государством на сумму порядка 9,4 миллиарда долларов США. Продолжается строительство крупнейшего проекта по строительству многофункционального комплекса «Минск Мир», реализуемого в рамках инвестдоговора. Объемы инвестиций заявлены по договору порядка 2,7 миллиарда долларов США со сроком реализации 2014-2027 годы. Другим крупным проектом является строительство многофункционального комплекса Vogue на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка с объемом инвестиций порядка 250 миллионов долларов. Сроки реализации – 2013-2022 годы. В стадии реализации находится достаточной крупный проект по строительству многофункционального гостиничного комплекса Гранд Отель Минск в границах улиц Богдановича, Купалы, Свислочь, реализуемый в рамках инвестиционного договора. Объем инвестиций заявлен порядка 247 миллионов долларов. В 2021 году подписан значимый для республики инвестиционный договор. В северной части Минска проект «Северный берег». Этот проект предусматривает реализацию концепции умного города с соответствующим привлечением инвестиций и технологий для его выполнения.
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