Как обстоят дела с инвестициями в Минске? Спросили у председателя комитета экономики Мингорисполкома

Новости Беларуси. Результат работы белорусской экономики за восемь месяцев 2021 года, несмотря на санкционное давление извне, ощутимо выше прогнозных показателей. ВВП страны вырос на 3 %, а положительное торговое сальдо достигло двух миллиардов долларов и побило рекорд 2013 года. О том, как удается добиться таких показателей, узнали у гостя программы «Большой город» на СТВ Владимира Наумовича, председатель комитета экономики Мингорисполкома. Юлия Алексеюк, ведущая:

В условиях пандемии многие международные мероприятия отменяются или переносятся на более поздний срок. Какая у Минска сейчас повестка?

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Несмотря на жесткие меры карантинного характера в мире, у наших соседей, Минск старается поддерживать отношения с нашими контрагентами, партнерами по всему кругу вопросов. Сегодня основным моментом в повестке Мингорисполкома в части международной деятельности стоит участие в выставке «Экспо-2020» в Дубае. Город намерен представить себя там в полном объеме – это промышленный потенциал, инвестиционный, инновационный потенциал столицы будут презентованы в виде национальных дней Минска, которые пройдут 4-5 ноября в столице Дубая. Юлия Алексеюк:

Сейчас стоит задача увеличить инвестиции. Как идет работа в этом направлении?

Владимир Наумович:

На местном уровне стоит действительно серьезная задача увеличить приток инвестиций в экономику города через различные инструменты. Это и совершенствование нормативно-правовой базы города, через которую формируются инвестиционные предложения, ведется разработка градостроительных паспортов на земельные участки для последующего предоставления инвесторам. В связи с необходимостью дальнейшей активизации привлечения средств в экономику города в Мингорисполкоме ведется работа по подбору земельных участков и разработке градопаспортов по ним с учетом спроса инвесторов. Приоритетным способом привлечения этих средств определен механизм реализации земельных участков через аукционные торги. Как это работает? Механизм такой: на информационном ресурсе Мингорисполкома (бизнес-портал Минска) в разделе «Перечень инвестиционных площадок» для изучения спроса размещено порядка 180 земельных участков, информация о которых актуализируется в режиме реального времени. За это отвечают отдельные специалисты, это основной их вопрос, чтобы вся информация была в актуальном составе. Для оперативности информирования бизнеса ежедневно актуализируются справочные материалы по этим земельным участкам, по развитию экономики города в интернете, это Inatagram и Facebook. Сегодня есть возможность выбирать инвестиционные площадки под производственные объекты, спортивные, объекты общественного питания, физкультурно-оздоровительные комплексы. Субъект, чтобы заявиться на освоение инвестиционного участка, обращается в Мингорисполком, после этого готовится вся соответствующая документация для проведения аукционов с учетом спроса этих самых потенциальных инвесторов.