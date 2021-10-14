Председатель Исполкома СНГ: очень важно выработать общие подходы в защите исторической правды

Новости Беларуси. Борьба с COVID-19, поддержка друг друга на международной арене, ситуация вблизи внешних границ. Вопросы международной повестки главы внешнеполитических ведомств обсудили 14 октября в Минске на заседании Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры прошли как в узком, так и расширенном составах. В целом Совет рассмотрел 14 вопросов, в том числе 13 проектов документов. Ряд из них подписан сегодня же. Договорились создать Международную ассоциацию (комиссию) историков и архивистов стран СНГ, что должно стать своего рода иммунитетом от непрекращающихся попыток фальсификации истории.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Мы сегодня утвердили положение о Международной ассоциации историков и архивистов. Работа продолжалась очень длительно, встречались представители исторической науки стран СНГ. Очень важно здесь выработать наши общие подходы, особенно в защите исторической правды, в объективном освещении исторических событий. Очень важно защищать интересы друзей, партнеров по СНГ на международных форумах, в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Этот план многоуровневых межмидовских консультаций, который был сегодня единодушно одобрен, позволит нам проводить эту работу эффективно.
Макей: мы отмечаем важность сплочённости в рамках СНГ для эффективного ответа на общие угрозы. Читайте здесь.