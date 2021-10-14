«Это бесконечное враньё». Юлия Артюх развеяла мифы об автопробегах в Беларуси

Юлия Артюх:

Очень забавный вопрос, расскажу, как я туда попала, чтобы развеять эти моменты. Не платят. Кто нам платит? Нет, это абсолютная неправда, это вранье бесконечное, грязное вранье. Я туда попала, когда был автопробег в Брест, прочла в Telegram-канале, что организуется автопробег, люди собираются, едут, ничего не понятно. Кто, как организует? Что за организация? В этот момент я рано утром проезжала рядом с тем местом, где была точка сбора, и думаю: как я не заеду и не посмотрю, что там происходит, что это вообще такое, что за люди собираются? Я туда приехала, стою, меня начали люди узнавать, я начала с ними общаться, спрашивать, что, как, куда двигаемся. У них все разработано, точка маршрута. Гражданские активисты собрались, организовали, сначала небольшой компанией ездили по Минску, когда пикеты были, они передвигались от этих пикетов, то есть проявляли себя таким образом. На тот момент это было очень важно, когда я туда приехала, мне люди говорили, что мы не знали, как себя проявить, мы не понимали, мы очень хотели показать, что мы есть, стать плечом к плечу с силовиками, поддержать их, Президента, не отдать страну. Вот они нашли себя в этих автопробегах. Было очень много вопросов, не боитесь ли. Тогда эти Telegram-каналы писали угрозы, все это освещалось.

Что нужно, чтобы сплотить белорусское общество? Мнение Юлии Артюх – подробнее здесь.