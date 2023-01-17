Кто отец ребёнка? Как предохраняться, будучи в свободных отношениях, спросили у гинеколога

Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Свободные отношения мы возьмем – как себя защитить? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Презерватив.

Оксана Коротких, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной работе комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Чем нужно защищать? Когда эти женщины приходят с тем, что вдруг наступила неожиданная беременность. Они ее не хотели. Они вроде как и защищались, но вы же понимаете, презерватив – это самый ненадежный способ контрацепции. Она вроде как защищалась, но вдруг наступила беременность. Чаще даже люди не понимают вообще, кто же отец ребенка из трех, например, кандидатов, которые были в этих свободных отношениях. Это самый грустный наступает момент, когда ты становишься перед выбором, что же делать? Нужен ли тебе ребенок вообще, в принципе, в жизни, нужен ли ребенок от этого полового партнера, а я вообще хочу быть мамой или нет? Это, наверное, нужно задавать до того, когда ты вступаешь в какие-то отношения. А не после того, когда ты уже думаешь, что с этой беременностью сделать: как ее прервать, когда и надо ли это делать в принципе. Поэтому женщина должна понимать, что она должна, первое, защитить себя от беременности, второе – от инфекций. Что здесь первое, что второе – это все совместно и должно быть объединено. Поэтому, конечно, здесь должен быть способ контрацепции и предотвращения инфекционного фактора совместный. То есть контрацепция должна быть надежная. Желательно это двойной метод контрацепции.