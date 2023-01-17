Кто отец ребёнка? Как предохраняться, будучи в свободных отношениях, спросили у гинеколога
Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Свободные отношения мы возьмем – как себя защитить?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Презерватив.
Оксана Коротких, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной работе комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Чем нужно защищать? Когда эти женщины приходят с тем, что вдруг наступила неожиданная беременность. Они ее не хотели. Они вроде как и защищались, но вы же понимаете, презерватив – это самый ненадежный способ контрацепции. Она вроде как защищалась, но вдруг наступила беременность. Чаще даже люди не понимают вообще, кто же отец ребенка из трех, например, кандидатов, которые были в этих свободных отношениях. Это самый грустный наступает момент, когда ты становишься перед выбором, что же делать? Нужен ли тебе ребенок вообще, в принципе, в жизни, нужен ли ребенок от этого полового партнера, а я вообще хочу быть мамой или нет? Это, наверное, нужно задавать до того, когда ты вступаешь в какие-то отношения. А не после того, когда ты уже думаешь, что с этой беременностью сделать: как ее прервать, когда и надо ли это делать в принципе. Поэтому женщина должна понимать, что она должна, первое, защитить себя от беременности, второе – от инфекций. Что здесь первое, что второе – это все совместно и должно быть объединено. Поэтому, конечно, здесь должен быть способ контрацепции и предотвращения инфекционного фактора совместный. То есть контрацепция должна быть надежная. Желательно это двойной метод контрацепции.
Ольга Шерснева:
Давайте простыми словами.
Оксана Коротких:
Например, презерватив обязательно плюс таблетки, которые женщина принимает длительно, потому что у нее постоянные половые отношения есть. То есть это оральный контрацептив плюс презерватив. Это двойной, такой надежный способ контрацепции плюс способ предохранения от инфекции. Бывают такие ситуации, когда уже, конечно же, поздно и женщина должна понять. Тогда ей, наверное, уже стоит подумать, стоит ли вообще продолжать эти свободные отношения, свободные ли они и свободны ли они от кого-то. Свободные отношения – наверное, хорошо все до какой-то меры, какого-то предела. Наверное, не только в сексе, бизнесе. Все свободные отношения ни к чему хорошему, мне кажется, не приводят.
Наталья Надольская:
Полостью с вами согласна. Мне вообще кажется, это какая-то узаконенная измена.
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