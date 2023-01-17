Заплатите и получите посылку. Что нужно знать о почтовом мошенничестве?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Бешанова, ведущая:
О каких видах мошенничества стоит знать? Давайте попробуем перечислить, как еще обманывают наших граждан.
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Способы совершения мошеннических действий, хищений, обманов не меняются. Меняется только предлог.
Юлия Бешанова:
Сейчас есть почтовое мошенничество, когда по почте звонят и говорят: переведите на почту и получите посылку, заплатите энную сумму денег.
Алексей Новаш:
Почему люди на это реагируют? Человек – это не робот, у него есть свои чувства. И на этих чувствах мошенники и играют. Самое серьезное чувство – это чувство страха. То же ДТП. Когда родственник попадает, мы готовы отдать все что угодно, лишь бы только спасти своего близкого.
Дальше идет чувство праздного любопытства: давайте пройдем тестирование, покрутим колесо удачи, вдруг нам повезет. И третье, что я бы выделил, – это вопрос корысти и жажды получения материальных благ, при этом ничего не делая. И мы возвращаемся к тем же посылкам. Человеку приходит сообщение о том, что на ваше имя пришла посылка, в которой очень дорогой подарок находится. Все, что вам нужно сделать, – заплатить символическую сумму за почтовый перевод.
Юлия Бешанова:
И потом вы узнаете, что там внутри.
Алексей Новаш:
Вам могут по телефону рассказать, что вы выиграли новый телефон или бытовую технику, что-то очень серьезное. Когда вы думаете: «Кому я свой старый продам?», готовы заплатить какую-то сумму. Потом открывается эта посылка, а там может быть все что угодно. Там может просто кирпич лежать, набор бумаги. Любой предмет, который создает вес.
Юлия Бешанова:
А то, что на сайте знакомств?
Алексей Новаш:
Приходим к проблеме – перестаем общаться между собой как человек с человеком. Мы привыкли, что у нас есть гаджеты под рукой, компьютер, какая-то техника. С одной стороны, не надо никуда бежать, мы можем лежать на диване, сделать себе чай или кофе и общаться. К чему это приводит? В конечном результате в процессе общения потенциальной жертве просто-напросто идет посыл на психологию. В определенный момент предлагается встретиться. Но чтобы встретиться, нужно предварительно забронировать, например, театр или кинотеатр. Провести оплату какой-то услуги, которая настолько дефицитна, что нужно сделать это здесь и сейчас. Соответственно, у человека, который, может, раньше боялся…
Например, молодой человек общается с девушкой в Сети. Он стесняется, боится прямых встреч – не найдет понимания. А тут вроде, пообщавшись в Сети, появился психологический контакт, он видит, что с ним готовы общаться, и готов заплатить незначительную сумму, забронировать билеты, чтобы в результате встретиться. А вдруг это судьба? Отключается рациональность мышления, логика отходит на второй план, включаются эмоции, гормоны. Соответственно, выполняются все действия, которые мошенник к вам направляет. Он направляет фишинговую ссылку. У вас радужные круги в глазах, уже не рассматриваете, что там на заставке нарисовано, какие там есть поля, работает он или не работает, какие-то грамматические ошибки в предложениях. Это уже неважно. Важно быстренько попробовать оплатить и провести встречу.
Все эти мошенничества – это чистая психология, меняются только предлоги. А почему меняются предлоги? Как показывает практика, запоминаются определенные тезисы. Когда потерпевшего по кибермошенничеству спрашивают: вы знали, что если вам звонит человек и представляется банкиром, нельзя передавать ему реквизиты банковской карты? – Да, знал, но мне же позвонил не банкир, мне позвонил сотрудник правоохранительных органов.
То же самое: мы знали, что нельзя отвечать, если звонок с иностранного номера, но тут же был белорусский, поэтому мы ответили. Да, мы знали, что это могут быть мошенники, но звонил же родственник, так убедительно разговаривал, что у меня просто сердце не выдержало. Тем более ориентация идет больше на старшее поколение, которое более эмоционально. У нас с определенными возрастными категориями различные ценности и шкала ценностей. К более старшему возрасту у нас больше возникают эмоции. Что людям остается? Просто заботиться и помогать своим близким.
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