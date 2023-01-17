Заплатите и получите посылку. Что нужно знать о почтовом мошенничестве?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома. Юлия Бешанова, ведущая:

О каких видах мошенничества стоит знать? Давайте попробуем перечислить, как еще обманывают наших граждан.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Способы совершения мошеннических действий, хищений, обманов не меняются. Меняется только предлог. Юлия Бешанова:

Сейчас есть почтовое мошенничество, когда по почте звонят и говорят: переведите на почту и получите посылку, заплатите энную сумму денег. Алексей Новаш:

Почему люди на это реагируют? Человек – это не робот, у него есть свои чувства. И на этих чувствах мошенники и играют. Самое серьезное чувство – это чувство страха. То же ДТП. Когда родственник попадает, мы готовы отдать все что угодно, лишь бы только спасти своего близкого. Дальше идет чувство праздного любопытства: давайте пройдем тестирование, покрутим колесо удачи, вдруг нам повезет. И третье, что я бы выделил, – это вопрос корысти и жажды получения материальных благ, при этом ничего не делая. И мы возвращаемся к тем же посылкам. Человеку приходит сообщение о том, что на ваше имя пришла посылка, в которой очень дорогой подарок находится. Все, что вам нужно сделать, – заплатить символическую сумму за почтовый перевод.





Юлия Бешанова:

И потом вы узнаете, что там внутри.



Алексей Новаш:

Вам могут по телефону рассказать, что вы выиграли новый телефон или бытовую технику, что-то очень серьезное. Когда вы думаете: «Кому я свой старый продам?», готовы заплатить какую-то сумму. Потом открывается эта посылка, а там может быть все что угодно. Там может просто кирпич лежать, набор бумаги. Любой предмет, который создает вес.



Юлия Бешанова:

А то, что на сайте знакомств?





Алексей Новаш:

Приходим к проблеме – перестаем общаться между собой как человек с человеком. Мы привыкли, что у нас есть гаджеты под рукой, компьютер, какая-то техника. С одной стороны, не надо никуда бежать, мы можем лежать на диване, сделать себе чай или кофе и общаться. К чему это приводит? В конечном результате в процессе общения потенциальной жертве просто-напросто идет посыл на психологию. В определенный момент предлагается встретиться. Но чтобы встретиться, нужно предварительно забронировать, например, театр или кинотеатр. Провести оплату какой-то услуги, которая настолько дефицитна, что нужно сделать это здесь и сейчас. Соответственно, у человека, который, может, раньше боялся…

Например, молодой человек общается с девушкой в Сети. Он стесняется, боится прямых встреч – не найдет понимания. А тут вроде, пообщавшись в Сети, появился психологический контакт, он видит, что с ним готовы общаться, и готов заплатить незначительную сумму, забронировать билеты, чтобы в результате встретиться. А вдруг это судьба? Отключается рациональность мышления, логика отходит на второй план, включаются эмоции, гормоны. Соответственно, выполняются все действия, которые мошенник к вам направляет. Он направляет фишинговую ссылку. У вас радужные круги в глазах, уже не рассматриваете, что там на заставке нарисовано, какие там есть поля, работает он или не работает, какие-то грамматические ошибки в предложениях. Это уже неважно. Важно быстренько попробовать оплатить и провести встречу.