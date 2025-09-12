Территорию Дражни зарезервируют под многоквартирную застройку – вот что думают жители

Недавно в Минске завершилось общественное обсуждение новой редакции генерального плана города. Нынешний генеральный план определит, каким будет Минск до 2030 года, а в перспективе до 2050-го. Каковы плюсы и минусы расширения городских границ через призму социальных стандартов мегаполиса, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Всего в районе получаса езды от шумного центра Минска есть место, где время течет иначе. Зеленый уголок, где зреют ягоды и поют птицы. Садовое товарищество «Дражня». Его история началась еще в 1956 году. И с тех пор оно превратилось для многих в настоящий оазис спокойствия и уединения. Улицы здесь параллельны и пронумерованы от 1 до 9. Всего свыше 400 участков.

Одни приезжают сюда на лето, другие же обосновались на постоянной основе. Екатерина Антипович семь лет назад променяла городскую суету на спокойствие Дражни, переехала сюда с семьей и пятью детьми.

Екатерина Антипович:

Очень удобно, хорошо, здорово. Полезно для детей жить так. Прекрасное место, лес, чистый воздух, насколько можно, чтобы это было в Минске. Рядом инфраструктура, магазины, садики, школы. Место чудесное. И таких историй здесь достаточно. Жизнь здесь кипит, а территория активно преображается силами жителей, которые сами инвестируют в благоустройство. Однако будущее этого уютного уголка пока является предметом для обсуждения.

Ирина Прокофьева:

Один вопрос очень важный, который взволновал членов товарищества садового – это то, что нашу землю зарезервировать до 2050 года под многоквартирную застройку. Мы не против этого резерва, но есть продолжение этого пункта в пояснительной записке, что в связи с этим на территории садового товарищества запретить увеличение строительства, ну это подразумевает и реконструкцию, естественно обновление строительства новых домов.

Владимир Фалалеев, секретарь садового товарищества «Дражня»:

Это не дачи, на которые просто приезжают развести огород. У многих газоны, качели, беседки, кто-то выращивает огурцы и помидоры. Я думаю, что если бы нам дали зеленую улицу на сегодняшний день, то в течение 5-10 лет он бы превратился в образцово-показательно жилой квартал усадебной застройки, и город бы просто гордился тем, что здесь сделано.

Власти со своей стороны поясняют, речь идет не о немедленном сносе или запрете на проживание. Речь о долгосрочном планировании и временном ограничении на новое масштабное строительство, чтобы не усложнять потенциальное будущее развития территории.

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Действительно, в ландшафтно-рекреационной территории такие объекты находиться не должны, поэтому они граддокументацией предусматриваются к сносу. Расчетный срок реализации – это уже другой вопрос. До реализации норм установленной градостроительной документации разрешается улучшать свои объекты недвижимого имущества, все, которые зарегистрированы, но с определенными ограничениями. Это действительно так. Но содержать их в надлежащем состоянии никто не запрещает. Проводить ремонтные работы, восстановительные работы – пожалуйста. Ограничения будут в части увеличения объемов строительства. То есть, да, невозможно будет пристроить там какие-то жилые помещения.