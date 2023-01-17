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Где хочу, как хочу и с кем хочу. О свободных отношениях поговорили с православным священником

17 января 2023 18:43
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Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда ли, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Где хочу, как хочу и с кем хочу. О свободных отношениях поговорили с православным священником-1

Виктория Буткевич, модель:
Я думаю то, что свободные отношения – это секс, отсутствие ответственности и полная независимость.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я полностью вас поддерживаю. Я такой же точки зрения придерживаюсь.

Виктория Буткевич:
То есть мужчина спит, когда хочет, а женщина все равно в надежде на брак, потому что это нормально – женщина хочет быть замужем.

Где хочу, как хочу и с кем хочу. О свободных отношениях поговорили с православным священником-4

Отец Алексей, клирик прихода храма святителя Николая Японского в Минске, секретарь Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства:
Да, я с вами согласен.

Наталья Надольская:
Прокомментируйте, пожалуйста, это безудержное веселье.

Отец Алексей:
Друзья, сексуальность человека – это ядерный реактор. Если его запустить в режим вседозволенности, то нас это просто уничтожит в итоге. То есть это дар божий, но им нужно пользоваться разумно. То есть если ты это делаешь, как продукт страсти, это разрушает тебя. Ты строишь иллюзию, что все хорошо, мы договорились. На самом деле ты нарушаешь замысел Творца, потому что Господь совсем по-другому человека устроил. Чтобы правильно понимали меня, я не говорю о том, что сексуальные отношения вне брака допустимы. То есть ни я, ни церковь это не поддерживает. Но сама сексуальная связь – это вершина отношений, святая святых. Это дело двух людей, там не может быть третьих лиц, проходной двор. Когда это проходной двор – это разрушение, обесценивание отношений. Тогда какая разница – я хочу где хочу, как хочу, с кем хочу, когда хочу. Тогда просто я не уважаю своего партнера, супруга, супругу.

«Цель брака – создание семьи». Все ли православные пары должны иметь детей – подробнее здесь.

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# Психология # общество # Виктория Буткевич # Наталья Надольская # Отец Алексей # Фотофакт

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