Заславль готовится принять областные «Дожинки» – город обновили к празднику

Заславль готовится принять областной праздник хлеборобов «Дожинки-2025». К масштабному фестивалю тружеников села город заиграл новыми красками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Заславль готовится принять областной праздник хлеборобов «Дожинки-2025». К масштабному фестивалю тружеников села город заиграл новыми красками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Провели ремонт зданий, также появились новые объекты. Все внимание – центральной площади, где пройдут главные торжества. В благоустройстве города также приняли участие в том числе депутаты и молодежь Минщины. Представители различных профессий вооружились специнвентарем. Они работали на детских площадках, центральных улицах и пешеходных зонах. К благоустройству Заславля присоединились около 80 человек со всего центрального региона. Работы велись на нескольких объектах.
Олег Атрощик, член Молодежного совета при Молодечненском районном Совете депутатов:
Собрались мы здесь, чтобы внести свой посильный вклад, сказать спасибо нашим труженикам, которые сейчас продолжают работать на полях, обеспечивают нашу продовольственную безопасность. Большое им спасибо.
Даниил Липилин, слесарь механосборочных работ предприятия «Белджи»:
Приехали в Заславль помочь городу, поубирать территорию. Привести город в надлежащее состояние.
Областные «Дожинки» в Заславле пройдут 20 сентября. К празднику город получил новое дыхание. Проведен капитальный ремонт фасадов жилых домов, которые теперь украшают тематические муралы, посвященные истории Заславля и АПК. Также в городском парке создан единственный в Беларуси музей под открытым небом.