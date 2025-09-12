Заславль готовится принять областные «Дожинки» – город обновили к празднику

Заславль готовится принять областной праздник хлеборобов «Дожинки-2025». К масштабному фестивалю тружеников села город заиграл новыми красками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Провели ремонт зданий, также появились новые объекты. Все внимание – центральной площади, где пройдут главные торжества. В благоустройстве города также приняли участие в том числе депутаты и молодежь Минщины. Представители различных профессий вооружились специнвентарем. Они работали на детских площадках, центральных улицах и пешеходных зонах. К благоустройству Заславля присоединились около 80 человек со всего центрального региона. Работы велись на нескольких объектах.

Олег Атрощик, член Молодежного совета при Молодечненском районном Совете депутатов:

Собрались мы здесь, чтобы внести свой посильный вклад, сказать спасибо нашим труженикам, которые сейчас продолжают работать на полях, обеспечивают нашу продовольственную безопасность. Большое им спасибо.