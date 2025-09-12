В Следственном комитете Беларуси молодые сотрудники приняли присягу 12 сентября

Их работа часто остается за кадром. Никаких спецэффектов, только факты, логика и тонкая психология. Виктор Эдуардович Альхимович на страже закона много лет. Он помнит, с чего начиналось современное следствие. Его карьера – живая история ведомства. В его личном деле сотни раскрытых преступлений и благодарностей.

Виктор Альхимович, заместитель начальника управления-начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Минской области, полковник юстиции:

В правоохранительной сфере я прохожу службу с 2002 года, то есть уже 23 года. До Следственного комитета проходил службу и в органах внутренних дел, и в органах финансовых расследований. Глядя на молодых следователей, честно и искренне им завидую, что у них есть возможность служить в таких замечательных условиях. Когда есть избыток методики, литературы, очень хорошая материально-техническая база. К сожалению, когда я пришел служить, каких-то моментов не хватало. Но такие же надежные и верные товарищи, которые были, когда я пришёл служить, такие же есть у них.

Самое главное – это опыт, которым он щедро делится с молодыми коллегами.

Виктор Альхимович:

Времена меняются в последние особенно годы. Преступность тоже уходит в сферу информационно-коммуникационных технологий. Все большее преступление сопряжено с интернетом, компьютерными программами. Поэтому, конечно, методика поменялась, поменялись виды преступлений, но это, в свою очередь, способствует и подвигает нас совершенствоваться. Следователь не может остановиться на месте. Базовых знаний, полученных при образовании, их никогда не будет достаточно. За нашими решениями судьбы людей. Нельзя принять то либо иное решение просто потому, что я так хочу. Нужно все взвесить и поступить по закону. Главное, чтобы это законное решение к тому же было еще и справедливым.

Энергия, современные знания и горящие глаза. Вот портрет молодого специалиста, который только начинает свой путь в профессии.