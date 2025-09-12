В Следственном комитете Беларуси молодые сотрудники приняли присягу 12 сентября

Валерия Яскевич, корреспондент:
Они собирают улики, проводят допросы и пишут километры протоколов. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов предварительного следствия.
Их работа часто остается за кадром. Никаких спецэффектов, только факты, логика и тонкая психология. Виктор Эдуардович Альхимович на страже закона много лет. Он помнит, с чего начиналось современное следствие. Его карьера – живая история ведомства. В его личном деле сотни раскрытых преступлений и благодарностей.
Виктор Альхимович, заместитель начальника управления-начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УСК по Минской области, полковник юстиции:
В правоохранительной сфере я прохожу службу с 2002 года, то есть уже 23 года. До Следственного комитета проходил службу и в органах внутренних дел, и в органах финансовых расследований. Глядя на молодых следователей, честно и искренне им завидую, что у них есть возможность служить в таких замечательных условиях. Когда есть избыток методики, литературы, очень хорошая материально-техническая база. К сожалению, когда я пришел служить, каких-то моментов не хватало. Но такие же надежные и верные товарищи, которые были, когда я пришёл служить, такие же есть у них.
Самое главное – это опыт, которым он щедро делится с молодыми коллегами.
Виктор Альхимович:
Времена меняются в последние особенно годы. Преступность тоже уходит в сферу информационно-коммуникационных технологий. Все большее преступление сопряжено с интернетом, компьютерными программами. Поэтому, конечно, методика поменялась, поменялись виды преступлений, но это, в свою очередь, способствует и подвигает нас совершенствоваться. Следователь не может остановиться на месте. Базовых знаний, полученных при образовании, их никогда не будет достаточно. За нашими решениями судьбы людей. Нельзя принять то либо иное решение просто потому, что я так хочу. Нужно все взвесить и поступить по закону. Главное, чтобы это законное решение к тому же было еще и справедливым.
Энергия, современные знания и горящие глаза. Вот портрет молодого специалиста, который только начинает свой путь в профессии.
Денис Напреенко, следователь второго следственного отделения Борисовского районного отдела Следственного комитета, лейтенант юстиции:
С детства я остро реагировал на несправедливость и хотел всегда помогать людям и защищать их права. Выбор мой пал на Академию МВД, а именно на следственно-экспертный факультет. В семье своей я первый, кто выбрал стезю правоохранительных органов. Путь мне предстоит трудный. Мне еще многому предстоит научиться. У меня есть наставник, у меня есть к кому обратиться в случае нужды. Поэтому я думаю, что у меня все будет отлично.
Конечно, в такой день без праздничной программы не обойтись. Торжественную присягу примут будущие стражи закона.
Егор Сушко, следователь третьего следственного отделения Борисовского районного отдела Следственного комитета, лейтенант юстиции:
Особенно значимым для нас является то, что мы принимаем присягу 12 сентября – в наш профессиональный праздник. Служба в Следственном комитете – это возможность непосредственно участвовать в обеспечении законности и правопорядка, бороться с преступностью и защищать законные права и интересы граждан. Меня всегда привлекала идея служения справедливости и внесения своего вклада в построение правового государства.
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