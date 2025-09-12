Один из пляжей на Вилейском водохранилище признан лучшим в республике

Один из пляжей Вилейского водохранилища признан лучшим в республике, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Локация – пример того, как можно сочетать комфорт с заботой о природе: чистая береговая линия и водная акватория. К услугам гостей удобные шезлонги и зонтики. Для любителей активного отдыха доступны сапборды, а также оборудована зона для игры в волейбол. На пляже установлены комфортные душевые кабины, предусмотрены места для барбекю.

Ирина Басалыко, директор ООО «Дикая гавань» кемпинга «Мыс»:

На кемпинге есть все необходимые условия для проживания, пребывания как взрослых, так и детей, вполне безопасные, оборудованы места для отдыха.

В планах на будущий год – озеленение береговой линии, установка дополнительных информационных табличек и экологические акции.