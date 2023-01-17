Почти полвека в медицине. Пообщались с учёным года Беларуси Игорем Карповым

Новости Беларуси. Профессионализм, огромная любовь к своему делу и сотни спасенных пациентов. Доктор медицинских наук Игорь Карпов стал лучшим ученым года НАН Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О профессиональном мужестве и борьбе с вирусными вызовами с народным врачом побеседовала Екатерина Капылович.

Без малого полвека. Именно столько жизнь Игоря Карпова связана с лечебным делом. В семье инфекциониста к медикам всегда относились с большим уважением. А сам Игорь Александрович еще с детства знал о своем предназначении. Помогал дедушке лечить домашних животных и с гордостью носил на рубашке чашу со змеей – значок военного врача.

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:

Эта специальность очень четко ассоциировалась с мужественностью, с дедом, с военной, в основном морской медициной. Благородная специальность, уважаемая специальность. Поэтому, честно говоря, сколько себя помню, я хотел быть врачом. Анекдотично звучит, если вспоминать детство, это была, конечно, хирургия, как у всех. А вторая вещь альтернативная – это были инфекционные болезни, экзотика, Африка. Эти все вопросы.

В багаже легендарного профессора сотни научных публикаций. Он воспитал два десятка кандидатов и докторов наук, подготовил сотни профессиональных врачей-инфекционистов, которые выбрали эту специальность благодаря своему учителю. Почти 20 лет он заведует кафедрой инфекционных болезней главного медицинского вуза страны. Бесспорное доказательство уникального таланта – признание коллег и студентов.

Дмитрий Литвинчук, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Как Игорь Александрович руководит? Он всегда оставляет очень большое поле для того, чтобы человек развивался, учился. И вмешивается тогда, когда это действительно нужно (в плане руководства). Поэтому мы, скажем так, с самого начала учимся формировать ответственность за свои поступки, за пациентов. Естественно, всегда, когда совет нужен, Игорь Александрович доступен для диалога.

В самом начале ковидной пандемии, когда медики еще не до конца знали, с чем имеют дело, Игорь Карпов был на передовой. Лично посещал регионы, консультировал коллег и брался за самые сложные случаи. Тогда и был удостоен звания «Народный врач Беларуси». Сегодня, по версии Национальной академии наук, профессор Карпов признан лучшим ученым года.

Игорь Карпов:

Было очень много сделано коллегами, проводилась определенная научная работа в этой области. Поэтому именно медики, именно инфекционисты были отмечены Академией. Когда сама по себе подобного рода деятельность принимается медицинским и научным сообществами, это всегда говорит о том, что направление выбрано правильно и работа эта действительно должна быть продолжена.