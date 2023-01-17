«Много пар европейского типа». Кто посещает свингер-пати? Личный опыт

Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда ли, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Руслан Кулаковский, бизнесмен:

Я видел много пар европейского типа, которые позволяют себе ходить на вечеринки, где можно обмениваться партнерами. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Свингер-пати? Руслан Кулаковский:

Да. Наталья Надольская:

Это у вас такие друзья, знакомые? Руслан Кулаковский:

Нет. Наталья Надольская:

Знакомые знакомых?

Руслан Кулаковский:

Это знакомые знакомых, да. Для опыта мне один раз повезло быть на такой, скажем так, вечеринке. У меня ничего не было, сразу же скажу. Наталья Надольская:

У нас в гостях человек, который был на свингер-пати и готов об этом рассказать. Руслан, пожалуйста. Руслан Кулаковский:

Я что для себя оттуда вынес. Идут туда пары. Они внешне очень спокойны, удовлетворены и умиротворенные. То есть 40 лет брака – это супер, показатель. Но в то же самое время я вижу людей свободных, которые от скуки, приелось или еще что-то, выбираются. Обязательное условие – он [секс – прим. ред.] должен быть защищенный. Когда они оттуда выходят – смеются, общаются, делятся.