«Много пар европейского типа». Кто посещает свингер-пати? Личный опыт
Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда ли, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Руслан Кулаковский, бизнесмен:
Я видел много пар европейского типа, которые позволяют себе ходить на вечеринки, где можно обмениваться партнерами.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Свингер-пати?
Руслан Кулаковский:
Да.
Наталья Надольская:
Это у вас такие друзья, знакомые?
Руслан Кулаковский:
Нет.
Наталья Надольская:
Знакомые знакомых?
Руслан Кулаковский:
Это знакомые знакомых, да. Для опыта мне один раз повезло быть на такой, скажем так, вечеринке. У меня ничего не было, сразу же скажу.
Наталья Надольская:
У нас в гостях человек, который был на свингер-пати и готов об этом рассказать. Руслан, пожалуйста.
Руслан Кулаковский:
Я что для себя оттуда вынес. Идут туда пары. Они внешне очень спокойны, удовлетворены и умиротворенные. То есть 40 лет брака – это супер, показатель. Но в то же самое время я вижу людей свободных, которые от скуки, приелось или еще что-то, выбираются. Обязательное условие – он [секс – прим. ред.] должен быть защищенный. Когда они оттуда выходят – смеются, общаются, делятся.
Наталья Надольская:
Вы смеялись, когда выходили после свингер-пати?
Руслан Кулаковский:
Нет, я был очень задумчив.
Наталья Надольская:
О чем задумались?
Руслан Кулаковский:
Я вообще всегда хочу понять, о чем думает человек, что для него важно и мотивы его поступков в данной ситуации. То есть что его привело к данному решению, данной ситуации и что он из этой ситуации для себя вынес.
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