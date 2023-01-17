«Кому-то это подходит». Много ли женщин согласны на свободные отношения?

Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Комментируя данные статистики, 80 % женщин соглашаются, но это не значит, что они инициируют эти свободные отношения.