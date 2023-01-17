«Кому-то это подходит». Много ли женщин согласны на свободные отношения?
Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Комментируя данные статистики, 80 % женщин соглашаются, но это не значит, что они инициируют эти свободные отношения.
Руслан Ковзик, психолог:
Да, все верно.
Наталья Надольская:
То есть почему женщина может соглашаться? Чтобы удержать этого мужчину в этих отношениях. Она делает вид, что ей нравятся эти свободные отношения.
Руслан Ковзик:
При этом это нельзя уже назвать свободными отношениями. Потому что свободные отношения подразумевают полные доверительные согласования всех нюансов. Как только хотя бы один из партнеров начинает ревновать, уличает другого якобы в измене, обижается – здесь уже не идет речь ни о каких свободных отношениях. То есть свободных отношений здесь уже нет. Здесь идет уже речь о перестройке на традиционную форму отношений, но уже ломаную, то есть ту, которая не работает.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Неужели вам никогда не предлагали свободные отношения?
Виктория Буткевич, модель:
Я считаю, что мужчины чаще предлагают свободные отношения.
Ольга Шерснева:
Хорошо, они предлагают, но девушки же соглашаются. Если бы девушки не соглашались, мы бы об этом не говорили.
Виктория Буткевич:
Я согласна. Но есть же разные девушки, кому-то это подходит. Мне это не подходит.
Наталья Надольская:
И мне это не подходит.
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