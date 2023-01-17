«Цель брака – создание семьи». Все ли православные пары должны иметь детей?

Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда ли, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Буткевич, модель:

Изначально вообще секс – это для деторождения же, а только потом для удовольствия.

Отец Алексей, клирик прихода храма святителя Николая Японского в Минске, секретарь Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Не согласен, секс не для деторождения. Понимаете? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите, для чего секс, отец Алексей. Отец Алексей:

Секс – это вершина айсберга, вишенка на торте. То есть это не начало отношений, а логическое завершение. Когда допускается близость мужчины и женщины – это гармония. То есть человек единство проявляет – мужчина с женщиной, женщина с мужчиной. Это является завершением отношений. Продуктом любви могут быть дети. Скажите, как вы отнесетесь к людям, которые живут, у них нет детей? Что им разводиться из-за того, что детей нет? Они любят, взаимодополняют друг друга. Секс – это естественно. Повторюсь, это дар Творца, и человек этим пользуется. Но это имеет некие границы, должна быть гармония.

Наталья Надольская:

Честно говоря, я думала, что со стороны церкви секс для деторождения. Вы открыли мне глаза. Оказывается, есть уже подвижки и в этом вопросе. Помните, были времена, когда люди женились именно для того, чтобы заниматься сексом? Ведь до свадьбы же было нельзя. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

В Советском Союзе так было у наших родителей. Отец Алексей:

Друзья, может быть кто-то со мной не согласится, даже представители священного сана, священноначалие, но я убежден и считаю, что целью брака не является рождение детей. Дети – это хорошо, божий дар, счастье.