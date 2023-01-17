«Цель брака – создание семьи». Все ли православные пары должны иметь детей?
Относительно не так давно отношения мужчины и женщины вели к созданию семьи. Сейчас все в корне изменилось – пары могут встречаться годами, жить в гостевом браке и даже выбирать для себя свободные отношения. Они не омрачены ревностью, тяготами семейной жизни и взаимными придирками. О том, так ли все просто на самом деле, такого рода отношения – это тренд или побег от ответственности, и правда ли, что их выбирают только мужчины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Виктория Буткевич, модель:
Изначально вообще секс – это для деторождения же, а только потом для удовольствия.
Отец Алексей, клирик прихода храма святителя Николая Японского в Минске, секретарь Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства:
Не согласен, секс не для деторождения. Понимаете?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите, для чего секс, отец Алексей.
Отец Алексей:
Секс – это вершина айсберга, вишенка на торте. То есть это не начало отношений, а логическое завершение. Когда допускается близость мужчины и женщины – это гармония. То есть человек единство проявляет – мужчина с женщиной, женщина с мужчиной. Это является завершением отношений. Продуктом любви могут быть дети. Скажите, как вы отнесетесь к людям, которые живут, у них нет детей? Что им разводиться из-за того, что детей нет? Они любят, взаимодополняют друг друга. Секс – это естественно. Повторюсь, это дар Творца, и человек этим пользуется. Но это имеет некие границы, должна быть гармония.
Наталья Надольская:
Честно говоря, я думала, что со стороны церкви секс для деторождения. Вы открыли мне глаза. Оказывается, есть уже подвижки и в этом вопросе. Помните, были времена, когда люди женились именно для того, чтобы заниматься сексом? Ведь до свадьбы же было нельзя.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
В Советском Союзе так было у наших родителей.
Отец Алексей:
Друзья, может быть кто-то со мной не согласится, даже представители священного сана, священноначалие, но я убежден и считаю, что целью брака не является рождение детей. Дети – это хорошо, божий дар, счастье.
Руслан Ковзик, психолог:
Мы сейчас можем говорить о социальной условности, что цель брака – создание семьи изначально. Но два человека, выбирающие для себя вступить в отношения, брак – это их свободный выбор. А будут у них дети, не будут – это опять же их свободный выбор, поэтому здесь мы не можем говорить.
Отец Алексей:
Да.
Где хочу, как хочу и с кем хочу. О свободных отношениях поговорили с православным священником – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!