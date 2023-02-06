Какие ракетно-зенитные комплексы лучше: российские или американские? Ответили эксперты

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, что лучше: «Пэтриот» или С-400?

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Я считаю, что С-400. Кирилл Казаков:

А почему? Если бы тут был офицер стран НАТО, он бы сказал, что «Пэтриот». Алена Сырова, СТВ:

«Пэтриот» очень сильно хвалили, то есть они распиарены. Ну, название такое красивое. Виктор Тумар:

«Пэтриот» лучше только в одном: в том, что он стоит 2 миллиарда долларов. Это его единственное преимущество.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Сразу хочу небольшое пояснение сделать. Что такое «Пэтриот»? Это зенитно-ракетный комплекс, который делался для защиты континентальной части США. Кирилл Казаков:

На которую никто никогда не нападал. Анатолий Булавко:

Так точно. Которые спрятались за двумя океанами и надеются, что никто не долетит, даст бог.