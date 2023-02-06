Какие ракетно-зенитные комплексы лучше: российские или американские? Ответили эксперты
Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, что лучше: «Пэтриот» или С-400?
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Я считаю, что С-400.
Кирилл Казаков:
А почему? Если бы тут был офицер стран НАТО, он бы сказал, что «Пэтриот».
Алена Сырова, СТВ:
«Пэтриот» очень сильно хвалили, то есть они распиарены. Ну, название такое красивое.
Виктор Тумар:
«Пэтриот» лучше только в одном: в том, что он стоит 2 миллиарда долларов. Это его единственное преимущество.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Сразу хочу небольшое пояснение сделать. Что такое «Пэтриот»? Это зенитно-ракетный комплекс, который делался для защиты континентальной части США.
Кирилл Казаков:
На которую никто никогда не нападал.
Анатолий Булавко:
Так точно. Которые спрятались за двумя океанами и надеются, что никто не долетит, даст бог.
Кирилл Казаков:
Они бравируют тем, что ядерная ракета не долетит. А они собьют ядерную ракету?
Анатолий Булавко:
Теперь давайте дальше смотреть. Когда первые «Пэтриоты» начали принимать участие в боевых действиях, выяснилось, что не такие уж они и патриоты. И срочно начали делать модификации этих зенитно-ракетных комплексов. На данный момент можно говорить официально: PAC-1, PAC-2, PAC-3. Но мы прекрасно понимаем, что те же PAC… PAC-2 от PAC-3 отличается чем? Грубо говоря, ракетой и программным обеспечением. Точно так же внутри PAC-3 происходят определенные наработки, модернизации, про которые, поверьте мне, правду никто не скажет. Если сравнивать два комплекса по возможностям, то скажу так. Бытует такая поговорка. Машины раньше строили инженеры, поэтому до сих пор машины 1980-1990-х годов ездят. Сейчас машины строят менеджеры и маркетологи.
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