Пустовой: воздушную и приграничную безопасность Польша может укрепить только при тесном сотрудничестве с Беларусью

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: Наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Читайте здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это, получается, какой-то постмодерн в военно-политической сфере. НАТО мямлит про несерьезность атак. Да, беспилотники 5-й поправкой не собьешь. А если серьезно, представляете, с какими испытаниями приходится сталкиваться сейчас нашим военным. Совсем рядом воздушный обмен дроновыми комплиментами. А ведь часть Беларуси вообще между Украиной и Россией. А наши ВВС и ПВО действительно на высоте. Во все смыслах. А это ведь дорого стоит. А люди на постоянном дежурстве просто бесценны.

Второй момент, если генералы Альянса говорят о незначительности воздушного нарушения, то почему польские власти закрывают сухопутные границы? Извините, пока ноунейм БПЛА. И почему, исходя из этой логики, они не закрыли пункты пропуска с Украиной во время падения на их трактор украинской ракеты? Было же такое. Или надо было просто создать новый прецедент. Закрыть коридор для китайских товаров, ответить Пекину на смелое заявление про глобальное управление. Или просто из-за зависти белорусско-американским контактам.

Лукашенко: мы в ближайшее время узнаем, кому нужна война в Украине. Читайте здесь.

Падение доходов в том числе у польских туроператоров и перевозчиков. Искусственные сложности для людей, белорусов, поляков, транзитных туристов, никак не укрепят обороноспособность Польши. И воздушную, и приграничную безопасность Варшава может укрепить только при тесном сотрудничестве с Минском. Это реальность. Все остальное – конъюнктура и политика, причем не в национальных интересах Польши.