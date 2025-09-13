НАТО усиливает военную активность в Польше

Наших ближайших соседей из числа власть имущих не покидает истерия касательно угрозы с Востока. И все доводы и аргументы Минска об оборонительном характере союзных учений там попросту не слышат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Или не хотят слышать?! Тем временем НАТО начинает масштабную операцию «Восточный страж», которая развернется на всем восточном фланге Североатлантического Альянса. Как заявил генсек военного блока, это делается для того, чтобы якобы усилить оборону в связи с произошедшим инцидентом с беспилотниками в Польше. Марк Рютте уточнил, что операция предусматривает задействование различных ресурсов союзников, в частности, Дании, Франции, Великобритании, Германии и других.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

Я объявляю о начале учений «Восточный страж». Они будут включать в себя различные силы и средства союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других. Помимо традиционных военных возможностей, эти усилия также будут включать элементы, предназначенные для решения конкретных задач, связанных с использованием беспилотников.

Под досужие разговоры об обороне и защите от якобы возможной агрессии войска альянса опробуют в деле свою технику и вооружение. В этой масштабной операции будут задействованы как наземные, так и воздушные системы ПВО, а также испытаны новейшие технологии – детекторы дронов и вооружение против них. Весьма показательна в этой ситуации позиция Польши. Именно Варшава подняла истерику международного масштаба после инцидента с беспилотниками, а еще, ссылаясь на плановое учение «Запад-2025», обвинила нашу страну в подготовке к агрессии. Несмотря на то, что Беларусь неоднократно подчеркивала оборонительный характер и умышленно перенесла их подальше от границ. Более того, Минск предлагал нашим западным соседям лично убедиться в безопасности учения. Мы цивилизованно пригласили военных в качестве наблюдателей. Варшава без всяких объяснений отвергла этот жест Минска. Впрочем, как и Латвия и Литва. Однако истинная причина лежит на поверхности, наблюдателям пришлось бы констатировать очевидный факт – маневры на территории Беларуси никак не угрожают безопасности. А нагнетать обстановку надо, хотя бы для того, чтобы отвлечь поляков от внутренних проблем и провальной внешней политики.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик:

Польская истерия свойственна для истеблишмента этой страны, которая крайне критично настроена в отношении Республики Беларусь. А связано это с тем, что неоднократные попытки Варшавы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию внутри Беларуси, насадить свою пятую колонну и создать параллельные органы власти при обширном шпионаже – все это было обнулено усилиями белорусского государства и органов безопасности. В этой связи очередная волна, которую мы сегодня наблюдаем. Формально она связана с учениями «Запад-2025». Варшаве хочется нагнетать ситуацию, поэтому заявляют о закрытии границ, о закрытии воздушного пространства. Подтявкивают и другие были мелкие страны региона. Я думаю, ничего здесь, собственно, неожиданного либо чрезвычайно неординарного нет. Мы проведем учения так, как их запланировали. Очевидно, будут отработаны все элементы, включая вопросы возможного применения ядерного оружия против войск-агрессора, в качестве которых, безусловно, выступают близлежащие страны НАТО. Это будет хорошим холодным душем, который охладит в том числе и горячие головы польских элит.