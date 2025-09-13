Будущее картофелеводства – на полях Витебской области проходит сбор элитного семенного фонда

Осень – традиционная пора уборочной страды. Но есть в Витебской области поля, где собирают не просто урожай, а будущее белорусского картофелеводства – уникальный семенной фонд. И помогают ученым в этом важном деле студенты Витебского государственного технического колледжа, которые с удовольствием меняют аудитории на картофельные поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как ребята справляются с ответственной задачей, расскажет Диана Головач.

Эти голоса счета – словно рабочий метроном всего процесса уборки. На полях Витебского зонального института сельского хозяйства идет первый сбор элитного семенного фонда. Здесь 10 сортов, все наши, отечественные. Эти клубни начинали свой путь в пробирках, а дальше были экспериментальные поля. Сейчас стоит задача собрать картофель бережно, можно сказать ювелирно. Аккуратненько, аккуратненько, все подряд собираем. Мелочь тоже собираем. Не оставляем мелочь. На помощь аграриям пришел студенческий десант – это представители Витебского государственного технического колледжа. Обычная осенняя практика. Их фронт работы – около 20 гектаров.

Никита Жаворонок, студент Витебского государственного технического колледжа:

Бывает крупная у нас картошка, есть и маленькая. Но нам говорят, что надо все собирать. Потому что там, как я понимаю, будет все сортироваться. Поэтому мы постараемся, чтобы не упустить даже самую малейшую картошку. Мы же кушаем это. Поэтому это даже очень хорошо, что мы тут сейчас находимся и помогаем. Труд действительно хорошо оплачивается. И для студентов – по повышенному тарифу.